WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. Februar (8. KW)

M O N T A G, 17. Februar 2025

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) Q4

*** 05:30 JP/Industrieproduktion Dezember

05:30 JP/Einzelhandelsumsatz Dezember

07:00 DE/Sartorius AG, Geschäftsbericht

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember

*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Die deutsche Wirtschaft in

rauen internationalen Gewässern"

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar

14:30 BE/Treffen Eurogruppe

*** 18:20 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Veranstaltung

der American Bankers Association

- US/Börsenfeiertag USA

D I E N S T A G, 18. Februar 2025

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar

08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q

*** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV

10:00 CH/WTO, Treffen des Generalrats (bis 19.02.)

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar

*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei MNI-Konferenz zu

"The ECB's Balance Sheet Policies and Implications"

in the Current Economic Context

16:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Halle

*** 19:00 US/Fed-Vize-Chairman Barr, Interview zu

Artificial Intelligence in the Economy and Financial Stability

19:30 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Potsdam

- BE/Ecofin-Treffen

M I T T W O C H, 19. Februar 2025

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Januar

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis (08:45 Analystenkonferenz)

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis

07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis

(09:30 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar

08:00 GB/Erzeugerpreise Januar

10:00 DE/Douglas AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember

10:00 CH/WTO, Treffen des Generalrats (seit 18.02.)

10:30 DE/Bertrandt AG, HV

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis und BI-PK

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

*** 19:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis (21:00 Analystenkonferenz)

19:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Vechta

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar

D O N N E R S T A G, 20. Februar 2025

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit

Steuereinnahmen Januar, Berlin

*** 02:00 People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe Referenzzinsen

für Unternehmenskredite

05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 3Q

*** 06:30 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 PK)

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Jahrespressekonferenz

(09:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis

(08:00 Analystenkonferenz; 11:30 PK)

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, ausführliches Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und Jahr 2024

*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV

*** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV

*** 12:00 EU/EZB-Bilanz 2024,

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar

15:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung

Chicagoland Chamber Mid-Market Chicago

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar

*** 17:00 US/Visa Inc, Investorentag

*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Karrierewege"

*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorstellung des Jahresberichts der

Belgischen Nationalbank

*** 18:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Teilnahme an Veranstaltung des

Economic Club of New York

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

*** 23:00 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede zu

"Navigating Inflation Waves While Riding on the Phillips Curve"

- ZA/G20, Beginn des Treffens der Außenminister in Johannesburg

(bis 21.02.)

F R E I T A G, 21. Februar 2025

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Januar

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis

08:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 2024

08:00 DE/Insolvenzen November

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

10:00 DE/Oldenburgische Landesbank AG (OLB), Jahresergebnis und BI-PK

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 15:30 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei FIW-Research Conference on

International Economics

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar

17:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Oberhausen

*** 17:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu

"Central Bank Communication"

- BE/Bundesfinanzminister Kukies, Teilnahme am Ecofin, Brüssel

- ZA/G20, Abschluss des Treffens der Außenminister in Johannesburg

(seit 20.02.2025)

S O N N T A G, 23. Februar 2025

*** - DE/Bundestagswahl

