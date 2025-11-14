WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)

===

M O N T A G, 17. November 2025

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week

*** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag

*** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary

Policy of the European Central Bank"

*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

- EU/Herbst-Prognose der EU-Kommission

- US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Jahresdinner

der Society of Professional Economists

D I E N S T A G, 18. November 2025

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Baugenehmigungen September

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorstellung der Ergebnisse

des Supervisory Review und Evaluation Process (SREP) 2025

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober

*** - CH/ABB Ltd, Kapitalmarkttag

*** - CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag

*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag

- DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag

- FR/Credit Agricole SA, Kapitalmarkttag und Vorlage

mittelfristiger Geschäftsplan

- SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q

- US/ US-Präsident Trump, Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Bin Salman

*** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei

Veranstaltung zu "Global Perspectives"

M I T T W O C H, 19. November 2025

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Euroraum Oktober

*** 12:30 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Eba-Research Workshop

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der EIA Vorwoche

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 20. November 2025

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

*** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu

"Assessing Resilience and Vulnerabilities in the Financial System"

*** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual

Lunch der CFA Society of Indianapolis

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der

Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)

*** - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats

*** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag

F R E I T A G, 21. November 2025

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November

*** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei

Veranstaltung der Fundacion BBK

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes

Gewerbe (1. Veröffentlichung) November

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress

*** 10:00 DE/Deutsche-Bank-CEO Sewing und Commerzbank-CEO Orlopp

in Podiumsdiskussion bei European Banking Congress

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 11:00 EU/EZB-Tariflohnindikator,

*** 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Treffen mit

Alumni der Deusto Business School

*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei European Banking Congress

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

- EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope)

*** - US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei National College Fed Challenge finals

- EU/Länderrating Italien (Moody's)

S A M S T A G, 22. November 2025

*** 12:00 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Treffen der European Meeting

of the Trilateral Commission

- SA/G20-Gipfel

S O N N T A G, 23. November 2025

- SA/G20-Gipfel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 09:00 ET (14:00 GMT)