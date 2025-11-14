|
14.11.2025 14:59:48
WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)
M O N T A G, 17. November 2025
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week
*** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag
*** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober
*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary
Policy of the European Central Bank"
*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
- EU/Herbst-Prognose der EU-Kommission
- US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Jahresdinner
der Society of Professional Economists
D I E N S T A G, 18. November 2025
07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Baugenehmigungen September
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
*** 10:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorstellung der Ergebnisse
des Supervisory Review und Evaluation Process (SREP) 2025
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober
*** - CH/ABB Ltd, Kapitalmarkttag
*** - CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag
*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag
- DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag
- FR/Credit Agricole SA, Kapitalmarkttag und Vorlage
mittelfristiger Geschäftsplan
- SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q
- US/US-Präsident Trump, Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Bin Salman
*** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei
Veranstaltung zu "Global Perspectives"
M I T T W O C H, 19. November 2025
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Euroraum Oktober
*** 12:30 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Eba-Research Workshop
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der EIA Vorwoche
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 20. November 2025
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober
*** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu
"Assessing Resilience and Vulnerabilities in the Financial System"
*** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual
Lunch der CFA Society of Indianapolis
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der
Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)
*** - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats
*** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag
F R E I T A G, 21. November 2025
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November
*** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei
Veranstaltung der Fundacion BBK
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes
Gewerbe (1. Veröffentlichung) November
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress
*** 10:00 DE/Deutsche-Bank-CEO Sewing und Commerzbank-CEO Orlopp
in Podiumsdiskussion bei European Banking Congress
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 11:00 EU/EZB-Tariflohnindikator,
*** 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Treffen mit
Alumni der Deusto Business School
*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei European Banking Congress
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November
- EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope)
*** - US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei National College Fed Challenge finals
- EU/Länderrating Italien (Moody's)
S A M S T A G, 22. November 2025
*** 12:00 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Treffen der European Meeting
of the Trilateral Commission
- SA/G20-Gipfel
S O N N T A G, 23. November 2025
- SA/G20-Gipfel
