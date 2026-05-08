08.05.2026 16:26:43

WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Mai (21. KW)

===

M O N T A G, 18. Mai 2026

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April

*** 04:00 CN/Industrieproduktion April

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis

- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure

D I E N S T A G, 19. Mai 2026

*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 BI-PK)

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April

*** 10:00 DE/Ionos Group SE, HV

*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/PNE AG, HV

*** 11:00 DE/Puma SE, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

"International Research Forum on Monetary Policy 2026"

*** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European Financial

Integration Conference 2026

M I T T W O C H, 20. Mai 2026

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April

*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV

*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV

*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV

*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV

10:00 DE/SFC Energy AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV und Rückblick 2025

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

*** 11:00 DE/1&1 AG, HV

*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzsätze

für Unternehmenkredite

D O N N E R S T A G, 21. Mai 2026

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV

*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV

*** 10:00 DE/United Internet AG, HV

*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV

10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV

10:00 LU/SAF-Holland SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

F R E I T A G, 22. Mai 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise April (landesweit)

*** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des

2026 Asian Monetary Policy Forum

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Trading Statement 4 Monate

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q1

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator (früher GfK) Juni

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April

*** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Dürr AG, HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai

*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai

16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an Frankfurt School of

Finance & Management: "Outlook for the U.S. Economy and

Monetary Policy"

- BE/Treffen der Eurogruppe

- Verkürzter US-Anleihehandel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 10:27 ET (14:27 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:48 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen