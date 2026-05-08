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08.05.2026 16:26:43
WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Mai (21. KW)
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M O N T A G, 18. Mai 2026
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April
*** 04:00 CN/Industrieproduktion April
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis
- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure
D I E N S T A G, 19. Mai 2026
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
(11:00 BI-PK)
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April
*** 10:00 DE/Ionos Group SE, HV
*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV
10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV
10:00 DE/PNE AG, HV
*** 11:00 DE/Puma SE, HV
*** 11:00 EU/Handelsbilanz März
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von
5 Mrd EUR
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
"International Research Forum on Monetary Policy 2026"
*** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European Financial
Integration Conference 2026
M I T T W O C H, 20. Mai 2026
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April
*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV
*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV
*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV
*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV
10:00 DE/SFC Energy AG, HV
10:00 DE/SGL Carbon SE, HV
10:00 DE/Uniper SE, HV
10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV und Rückblick 2025
10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV
*** 11:00 DE/1&1 AG, HV
*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von
5 Mrd EUR
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzsätze
für Unternehmenkredite
D O N N E R S T A G, 21. Mai 2026
07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q
07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV
*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV
*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV
*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV
*** 10:00 DE/United Internet AG, HV
*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV
10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV
10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV
10:00 LU/SAF-Holland SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai
F R E I T A G, 22. Mai 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise April (landesweit)
*** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des
2026 Asian Monetary Policy Forum
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Trading Statement 4 Monate
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q1
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator (früher GfK) Juni
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April
*** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV
10:00 DE/Dürr AG, HV
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai
*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai
16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an Frankfurt School of
Finance & Management: "Outlook for the U.S. Economy and
Monetary Policy"
- BE/Treffen der Eurogruppe
- Verkürzter US-Anleihehandel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2026 10:27 ET (14:27 GMT)
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