15.05.2026 15:02:39

WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Mai (21. KW)

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M O N T A G, 18. Mai 2026

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April

*** 04:00 CN/Industrieproduktion April

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Baugenehmigungen März

- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure

D I E N S T A G, 19. Mai 2026

*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 BI-PK)

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q

*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/PNE AG, HV

*** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV

*** 11:00 DE/Puma SE, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei "International Research

Forum on Monetary Policy 2026"

*** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European Financial

Integration Conference 2026

M I T T W O C H, 20. Mai 2026

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März

*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV

*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV

*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV

*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV

10:00 DE/SFC Energy AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV und Rückblick 2025

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

*** 11:00 DE/1&1 AG, HV

*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

D O N N E R S T A G, 21. Mai 2026

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV

*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV

*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV

10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV

10:00 LU/SAF-Holland SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 11:00 DE/United Internet AG, HV

11:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

- EU/Frühjahrsprognose EU-Raum

F R E I T A G, 22. Mai 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit April

*** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des 2026 Asian Monetary

Policy Forum

05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 4 Monate

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

(09:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q1

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juni

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März

08:00 DE/Insolvenzen Februar

09:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Pressegespräch Reform

Emissionshandel

*** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai

11:00 DE/Dürr AG, HV

*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai

16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an der Frankfurt School of Finance &

Management: "Outlook for the U.S. Economy and Monetary Policy"

- DE/Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang) GJ 2025

- EU/Informelles ECOFIN Meeting der EU-Finanzminister

- EU/Treffen der Eurogruppe der EU-Finanzminister

- MX/Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, und Präsident des

Europäischen Rates, Costa, treffen die mexikanische Präsidentin,

Sheinbaum, beim Gipfeltreffen EU-Mexiko

- Verkürzter US-Anleihehandel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)

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Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
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