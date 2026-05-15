WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Mai (21. KW)

===

M O N T A G, 18. Mai 2026

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April

*** 04:00 CN/Industrieproduktion April

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Baugenehmigungen März

- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure

D I E N S T A G, 19. Mai 2026

*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 BI-PK)

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q

*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/PNE AG, HV

*** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV

*** 11:00 DE/Puma SE, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei "International Research

Forum on Monetary Policy 2026"

*** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European Financial

Integration Conference 2026

M I T T W O C H, 20. Mai 2026

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März

*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV

*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV

*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV

*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV

10:00 DE/SFC Energy AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV und Rückblick 2025

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

*** 11:00 DE/1&1 AG, HV

*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

D O N N E R S T A G, 21. Mai 2026

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV

*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV

*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV

10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV

10:00 LU/SAF-Holland SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 11:00 DE/United Internet AG, HV

11:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

- EU/Frühjahrsprognose EU-Raum

F R E I T A G, 22. Mai 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit April

*** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des 2026 Asian Monetary

Policy Forum

05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 4 Monate

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

(09:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q1

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juni

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März

08:00 DE/Insolvenzen Februar

09:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Pressegespräch Reform

Emissionshandel

*** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai

11:00 DE/Dürr AG, HV

*** 12:00 FR/ Arbeitslosenquote März

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai

16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an der Frankfurt School of Finance &

Management: "Outlook for the U.S. Economy and Monetary Policy"

- DE/Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang) GJ 2025

- EU/Informelles ECOFIN Meeting der EU-Finanzminister

- EU/Treffen der Eurogruppe der EU-Finanzminister

- MX/Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, und Präsident des

Europäischen Rates, Costa, treffen die mexikanische Präsidentin,

Sheinbaum, beim Gipfeltreffen EU-Mexiko

- Verkürzter US-Anleihehandel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)