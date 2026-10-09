09.10.2026 14:14:39

WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Oktober 2026 (43. KW)

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M O N T A G, 19. Oktober 2026

*** 04:00 CN/BIP 3Q

*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable bei China Finance 40 Forum (CF40)

*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ

*** 08:00 GB/Arbeitsmarkt September

08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

D I E N S T A G, 20. Oktober 2026

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September

*** 08:00 Handelsbilanz September

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum August

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate

17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

M I T T W O C H, 21. Oktober 2026

*** 01:50 JP/Handelsbilanz September

*** 06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary System beyond the Dollar"

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise September

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate

*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q

15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q

*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im Museum Reinhard Ernst Wiesbaden

*** 22:00 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 22. Oktober 2026

*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09.00 PK)

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Geschäftsklima Oktober

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

*** 16:00 US/Index Frühindikatoren September

*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q

*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 23. Oktober 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

*** - FR/Landerrating Frankreich (Moody's),

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)

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