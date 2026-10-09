|
09.10.2026 14:14:39
WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Oktober 2026 (43. KW)
===
M O N T A G, 19. Oktober 2026
*** 04:00 CN/BIP 3Q
*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable bei China Finance 40 Forum (CF40)
*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ
*** 08:00 GB/Arbeitsmarkt September
08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
D I E N S T A G, 20. Oktober 2026
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September
*** 08:00 Handelsbilanz September
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum August
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate
17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze
für Unternehmenskredite (LPR)
M I T T W O C H, 21. Oktober 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz September
*** 06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary System beyond the Dollar"
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise September
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q
15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q
*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im Museum Reinhard Ernst Wiesbaden
*** 22:00 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 22. Oktober 2026
*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09.00 PK)
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate
07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q
08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate
*** 08:45 FR/Geschäftsklima Oktober
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q
13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
*** 16:00 US/Index Frühindikatoren September
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q
F R E I T A G, 23. Oktober 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz)
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q
07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober
*** - FR/Landerrating Frankreich (Moody's),
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Gewinne, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.