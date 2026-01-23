|
23.01.2026 15:55:42
WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Februar (6. KW)
===
M O N T A G, 2. Februar 2026
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
Januar
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
Januar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
Januar
10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan
*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
Januar
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des
Rotary Club of Atlanta
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q
*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 4Q
D I E N S T A G, 3. Februar 2026
*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 BI-PK)
07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis und Business Plan
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q
13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q
15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
M I T T W O C H, 4. Februar 2026
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz)
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis
*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis
*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis
07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q
08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im
Volumen von 4 Mrd EUR
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar
14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Außerordentliche HV
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 16:00 US/Auftragseingang Dezember
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q
10.00 LU/Stabilus SE, HV
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
D O N N E R S T A G, 5. Februar 2026
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK;
08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q
07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember
*** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz)
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz)
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q
*** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 14:15 DE/EZB-Rat, Zinsentscheidung
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis
*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q
- HK/Börsenfeiertag Hongkong
F R E I T A G, 6. Februar 2026
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar
S O N N T A G, 8. Februar 2026
- JP/Vorgezogene Neuwahlen
