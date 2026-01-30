|
30.01.2026 16:30:42
WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Februar (6. KW)
===
M O N T A G, 2. Februar 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des
Rotary Club of Atlanta
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q
D I E N S T A G, 3. Februar 2026
*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK)
07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q
13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:00 US/Job Opening and Turnover Survey (Jolts)
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
M I T T W O C H, 4. Februar 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz)
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis
*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis
*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis
07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q
(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q
08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
10:00 LU/Stabilus SE, HV
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032
im Volumen von 4 Mrd EUR
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar
14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Außerordentliche HV
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q
- DE/KBA, Pkw-Absatz Januar
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
D O N N E R S T A G, 5. Februar 2026
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q
(07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q
07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2026 (09:00 PK)
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis
(11:00 Analystenkonferenz)
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember
*** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz)
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz)
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht
*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis
*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q
- HK/Börsenfeiertag Hongkong
F R E I T A G, 6. Februar 2026
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede im Club der Wirtschaftsjournalisten
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar
S O N N T A G, 8. Februar 2026
- JP/Vorgezogene Neuwahlen
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2026 10:31 ET (15:31 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.