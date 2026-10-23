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23.10.2026 15:10:43
WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. November (45. KW)
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M O N T A G, 2. November 2026
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
RatingDog/S&P Global Oktober
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 16:00 US/Bauausgaben September
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 3Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q
D I E N S T A G, 3. November 2026
05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q
07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit
Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q
12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September
16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) September
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q
- JP/Börsenfeiertag: Japan
*** - US/Zwischenwahlen
M I T T W O C H, 4. November 2026
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz)
06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Investorenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q
*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz)
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober
*** 14:30 US/Handelsbilanz September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q
- RU/Börsenfeiertag: Russland
D O N N E R S T A G, 5. November 2026
*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK)
*** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis 4Q
(10:00 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q
07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q
07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q
07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q
*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q
07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang September
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q
F R E I T A G, 6. November 2026
*** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q
(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September
*** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)
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