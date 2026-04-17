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17.04.2026 15:50:41
WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. April (17. KW)
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M O N T A G, 20. April 2026
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise März
11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken e.V., PK mit Präsident Sewing
*** 17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe
18:00 DE/Bundeskanzler Merz, Rede auf Jahresempfang des
Bundesverbands deutscher Banken e.V.
*** 18:40 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für
Bankkredite (LPR)
- JP/BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins
D I E N S T A G, 21. April 2026
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H
*** 08:00 CH/Handelsbilanz März
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 1Q
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März
*** 16:00 US/Lagerbestände Februar
16:00 US/Ausschuss des US-Senats, erwägt Nominierung von Kevin Warsh als
Fed-Chairman
17:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Brookings Institution
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate
M I T T W O C H, 22. April 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz März
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 1Q
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q
*** 07:30 FR/Danone SA, Trading Update 1Q
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise März
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise März
*** 09:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Konversation zu "Banking reform in the EU"
*** 09:40 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu "European Safe Assets"
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2025
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 BE/Eurostat, Defizit- und Schuldenquoten der EU-Länder
*** 14:15 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei " Pre-presidency Irish
Financial Issues Conference"
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 1Q
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q
*** 19:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Konferenz zu "The Digital Euro:
Anchoring Europe's Strategic Autonomy in a Digital Future"
*** 19:30 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global ideas for
global challenges"
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q
- US/Bankenausschuss des US-Senats, Anhörung zur Bestätigung von
Kevin Warsh als Nachfolger des Leiters der Federal Reserve, Powell
D O N N E R S T A G, 23. April 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März
*** 06:00 DE/Volkswagen AG (VW), China Investor Update
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK)
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q
07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q
07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q
07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
*** 10:00 DE/Eon SE, HV
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q
*** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) April
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) April
*** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q
13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "Achieving and Maintaining
Central Bank Independence and Credibility: Why it Matters"
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz)
- GB/Relx plc, Trading Update im Zusammenhang mit Jahresergebnis, HV
F R E I T A G, 24. April 2026
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q (10:00 Analystenkonferenz)
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Februar
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April
*** 10:00 DE/Bayer AG, HV
*** 10:00 DE/Merck KGaA, HV
10:00 DE/Grenke AG, HV
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April
*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April
S A M S T A G, 25. April 2026
*** 16:00 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panelteilnahme bei
Veranstaltung der Brookings Institution
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2026 09:50 ET (13:50 GMT)
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