WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. Februar (8. KW)

===

M O N T A G, 21. Februar 2022

06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q, Ehningen

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar

*** 08:30 DE/Vitesco Technologies Group AG, Jahresergebnis,

Regensburg

08:30 EU/Treffen Rat der Außenminister, Brüssel

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-

verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung)

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-

verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-

verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar

(1. Veröffentlichung)

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-

verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung)

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar

14:30 DE/Bayer AG, Pharma Media Day (virtuell)

17:15 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Bowman

(stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der

American Bankers Association

18:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement mit

nordrhein-westfälischem Wirtschaftsminister Pinkwart,

Düsseldorf

- Börsenfeiertag in den USA

D I E N S T A G, 22. Februar 2022

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit

Entwicklung der Steuereinnahmen

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis, London

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care und Fresenius SE & Co KGaA,

Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Bad Homburg

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Aßlar

08:05 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1Q, Gräfelfing

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar

*** 10:00 DE/Software AG, Media Round Table (virtuell) anlässlich

des Kapitalmarkttags (ab 14:00)

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta

12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK mit nordrhein-

westfälischem Ministerpräsidenten Wüst, Düsseldorf

*** 12:45 US/Medtronic plc, Ergebnis 3Q, Minneapolis

13:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Irlands Premierminister

Martin, PK nach Gespräch, Berlin

14:45 DE/Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI),

Übergabe des Jahresgutachtens an Bundeskanzler Scholz,

Berlin

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar

*** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,

Unternehmensanleihen und ABS

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und

Service Markit Februar (1. Veröffentlichung)

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar

M I T T W O C H, 23. Februar 2022

*** 06:30 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London

*** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:30 Presse-

Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und

Investoren), München

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf

*** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis

(08:30 Telefon-PK; 10:00 Analystenkonferenz), München

*** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK via Livestream),

Düsseldorf

07:30 DE/Stemmer Imaging AG, Jahresergebnis, Puchheim

07:30 DE/Hensoldt AG, Jahresergebnis, Taufkirchen

*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris

07:35 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März

*** 08:00 DE/Puma SE, ausführliches Jahresergebnis,

Herzogenaurach

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis, Amsterdam

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 4Q, London

*** 08:15 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar

*** 10:15 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Eurofi High Level

Seminar zu "Sustainable finance: what is expected from

transition scenarios?"

10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, PG (virtuell) zu

"Ausblick auf den Klimastresstest der EZB"

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar

11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin

11:00 DE/Bertrandt AG, Online-HV

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe

über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%)

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

17:40 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis, Augsburg

18:30 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 4Q, Mailand

22:03 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Norwalk

*** 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

*** - DE/Hochtief AG, Jahresergebnis, Essen

- Börsenfeiertag Japan

D O N N E R S T A G, 24. Februar 2022

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis

(10:00 virtuelle BI-PK), Bonn

*** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 PK; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz),

Heidelberg

*** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle PK) und

Bekanntgabe weiterer Details zur künftigen Strategie,

Wiesbaden

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis

(09:00 Online-Jahres-PK), München

07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 4Q, Leuwen

*** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris

07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris

*** 07:30 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG),

ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK;

10:15 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten;

11:30 Medien-Telefonkonferenz), Stuttgart

*** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK),

Stuttgart

*** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath

*** 07:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen

07:30 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis, Saint-Quentin

07:30 FR/Accor SA, Jahresergebnis, Evry

*** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar

08:00 DE/New Work SE, Jahresergebnis, Hamburg

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 4Q, London

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar

*** 10:00 DE/Siemens Energy AG, Online-HV

12:20 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou

*** 14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung)

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:00 DE/G7, Gipfeltreffen (virtuell) der Staats- und

Regierungschefs; gg 16:30 PK von Bundeskanzler Scholz

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel der

Bank of England zu "Unwinding QE"

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie

- US/Moderna Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn), Cambridge

F R E I T A G, 25. Februar 2022

02:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Waller

(stimmberechtigt im FOMC) an der

University of California, Santa Barbara

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis, Jona

*** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (09:30 virtuelle BI-PK;

11:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren),

Ludwigshafen

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis, Zürich

*** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung)

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates)

2021

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA,

Jahresergebnis, Madrid

08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Jahresergebnis, Madrid

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig)

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar

08:45 FR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar

11:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 1Q,

Amsterdam

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Februar

(2. Umfrage)

*** - EU/Treffen der Eurogruppe; anschließend informelles Treffen

der Finanz- und Wirtschaftsminister (bis 26.2.), Paris

- EU/Ratingüberprüfungen für Albanien (Moody's),

Österreich (S&P), Belgien (Moody's), Dänemark (S&P),

Estland (Fitch), Serbien (Fitch)

===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2022 08:18 ET (13:18 GMT)