|
11.09.2026 14:44:39
WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)
===
M O N T A G, 21. September 2026
*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag
12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Hauptredner bei OMFIF Event
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze
für Unternehmenskredite (LPR)
*** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update
- JP/Börsenfeiertag: Japan
- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn
D I E N S T A G, 22. September 2026
*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im
Volumen von 5 Mrd EUR
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September
*** 16:10 NL/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der
Foreign Bankers Association
- GB/Präsident der Deutschen Bundesbank Nagel, Rede beim jährlichen
Abendessen der Society of Professional Economists
- JP/Börsenfeiertag: Japan
M I T T W O C H, 23. September 2026
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu
"Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale"
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im
International Center for Monetary an Banking Studies
*** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"
- JP/Börsenfeiertag: Japan
D O N N E R S T A G, 24. September 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September
*** 08:45 FR/Geschäftsklima September
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des
geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Neubauverkäufe August
*** - US/US-Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch
*** - DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI
- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal
- KR/Börsenfeiertag: Korea
F R E I T A G, 25. September 2026
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz
von Cleveland Fed und EZB
- CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea
S O N N T A G, 27. September 2026
- FR/Wahlen zum Senat
- CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und
über eine stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.