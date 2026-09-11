11.09.2026 14:44:39

WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)

===

M O N T A G, 21. September 2026

*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag

12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Hauptredner bei OMFIF Event

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze

für Unternehmenskredite (LPR)

*** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update

- JP/Börsenfeiertag: Japan

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

D I E N S T A G, 22. September 2026

*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im

Volumen von 5 Mrd EUR

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

*** 16:10 NL/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der

Foreign Bankers Association

- GB/Präsident der Deutschen Bundesbank Nagel, Rede beim jährlichen

Abendessen der Society of Professional Economists

- JP/Börsenfeiertag: Japan

M I T T W O C H, 23. September 2026

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu

"Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale"

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im

International Center for Monetary an Banking Studies

*** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"

- JP/Börsenfeiertag: Japan

D O N N E R S T A G, 24. September 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

*** 08:45 FR/Geschäftsklima September

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des

geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Neubauverkäufe August

*** - US/US-Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch

*** - DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI

- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal

- KR/Börsenfeiertag: Korea

F R E I T A G, 25. September 2026

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September

*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz

von Cleveland Fed und EZB

- CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea

S O N N T A G, 27. September 2026

- FR/Wahlen zum Senat

- CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und

über eine stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen