18.09.2026 13:17:40

WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)

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M O N T A G, 21. September 2026

*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee,, Hauptredner bei OMFIF Event

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze

für Unternehmenskredite (LPR)

*** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update

- JP/Börsenfeiertag: Japan

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

D I E N S T A G, 22. September 2026

*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

16:10 NL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der

Foreign Bankers Association

*** 19:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstatung der

CFA Society Baltimore

*** 21:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Annual Dinner der

Society of Professional Economists

- GB/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede beim jährliches

Abendessen der Society of Professional Economists

- JP/Börsenfeiertag: Japan

- US/UN-Generaldebatte

M I T T W O C H, 23. September 2026

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu "Digital banking,

digital supervision: innovation, resilience and scale"

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 16:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center for

Monetary and Banking Studies

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center

for Monetary an Banking Studies

*** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"

- JP/Börsenfeiertag: Japan

D O N N E R S T A G, 24. September 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien 2Q

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September

*** 10:00 DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bafin, Vorstellung des Stresstests

für nicht-systemrelevante Banken

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q

*** 14:30 US/Neubauverkäufe August

*** 14:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung von

Richmond Fed und Economic Club of Washington

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September

*** - US/Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch

- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal

- KR/Börsenfeiertag: Korea

F R E I T A G, 25. September 2026

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober

08:00 DE/Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

*** 14:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei Konferenz zum

15-jährigen Bestehen des ESRB

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September

*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz von

Cleveland Fed und EZB

- CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea

S O N N T A G, 27. September 2026

*** 16:30 AT/EZB-Ratsmitglied Holzer, Rede bei Salzburg Europe Summit

- CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und über eine

stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung

- FR/Wahlen zum Senat

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:18 ET (11:18 GMT)

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ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
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