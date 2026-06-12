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12.06.2026 15:32:42
WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Juni (26. KW)
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M O N T A G, 22. Juni 2026
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni
- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn
- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze
für Unternehmenskredite (LPR)
D I E N S T A G, 23. Juni 2026
*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
*** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV
*** 10:00 DE/Porsche AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Juni
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Juni
*** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu
"From Risk to Resilience: Financing the Future"
*** 15:35 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary
Policy Forum von Barclays und CEPR
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juni
21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q
M I T T W O C H, 24. Juni 2026
10:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q
*** 15:00 BE/Geschäftsklima Juni
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag
*** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests
*** 22:00 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture
21:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 25. Juni 2026
*** 08:00 DE/NIM-Konsumstimmungsindikator (früher GfK) Juli
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV
10:00 DE/GFT Technologies SE, HV
10:00 DE/MLP SE, HV
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai
- DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal
- EU/EZB-Generalversammlung
F R E I T A G, 26. Juni 2026
*** 00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council
on Global Affairs
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni
10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni
- GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot
durch Castlelake
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 12, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)
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