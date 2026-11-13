|
13.11.2026 15:20:41
WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. November (48. KW)
===
M O N T A G, 23. November 2026
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index Oktober
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
22:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q
D I E N S T A G, 24. November 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober
*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 AT/EZB-Vizepräsident Vujcic, Grußwort und Teilnahme an
Chat zu "Resist the shocks - how to boost Europe's resilience"
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November
22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q
22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q
*** - DE/Volkswagen AG (VW), Beginn Tarifverhandlungen mit der IG Metall
M I T T W O C H, 25. November 2026
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H
08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q3
*** 10:00 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
- EU/EZB, Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung
D O N N E R S T A G, 26. November 2026
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober
10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), HV
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 28./29. Oktober
*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026)
- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats
- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung (bis 27. November)
- US/Börsenfeiertag: USA
F R E I T A G, 27. November 2026
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 08:45 FR/Privatkonsum Oktober
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober
*** 15:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Townhall bei
"Euro20+"-Event der Bundesbank
- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung endet (seit 26. November)
- US/Verkürzter US-Aktien- und Anleihehandel
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.