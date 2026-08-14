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14.08.2026 14:11:41
WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. August (35. KW)
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M O N T A G, 24. August 2026
*** 10:00 DE/Deutz AG, ao HV
D I E N S T A G, 25. August 2026
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q2
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1Q und 2Q
09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H
(10:00 PK)
*** 09:30 DE/Volkswagen AG (VW), Betriebsversammlung in Wolfsburg mit CEO Blume
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August
M I T T W O C H, 26. August 2026
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H
10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
VCI-Forschungspressekonferenz
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu
"Future of Payments: Trends and Innovations in Germany and Europe"
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli
*** 16:30 US/Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q
- KR/Hyundai Motor Co, CEO Investorentag zu Strategie und Finanzplanung
D O N N E R S T A G, 27. August 2026
*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q
(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis
07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H
10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H (10:00 PK)
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 22./23. Juli
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoch
F R E I T A G, 28. August 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 08:45 FR/Private Konsumausgaben Juli
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August
*** 14:30 CA/BIP 2Q
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August
16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August
*** 17:55 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium
in Jackson Hole
*** - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H
S A M S T A G, 29. August
- US/Treffen der stellvertretenden G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.