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15.05.2026 15:26:41
WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Mai (22. KW)
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M O N T A G, 25. Mai 2026
- Börsenfeiertag: Dänemark, Großbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen,
Schweiz, USA
D I E N S T A G, 26. Mai 2026
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai
- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der vierten
Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026)
M I T T W O C H, 27. Mai 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q
07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai
*** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV
*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht
10:00 DE/Energiekontor AG, HV
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q
- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Geplantes Ende der
vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026)
- Börsenfeiertag: Singapur
D O N N E R S T A G, 28. Mai 2026
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q
*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV
*** 10:00 DE/Kion Group AG, HV
10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai
13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
F R E I T A G, 29. Mai 2026
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Quartalsbericht 1Q
08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 1Q
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch April
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai
10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresreports der
Banca d'Italia
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.