16.01.2026 15:19:42
WOCHENVORSCHAU/26. Januar bis 1. Februar (5. KW)
M O N T A G, 26. Januar 2026
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q
07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q
*** 09:43 GB/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Omfif-Veranstaltung
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November
- AU/Börsenfeiertag: Australien
D I E N S T A G, 27. Januar 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028
im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q
12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar
22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q
M I T T W O C H, 28. Januar 2026
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis
07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis
07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036
im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK)
22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q
D O N N E R S T A G, 29. Januar 2026
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q
*** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q
07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar
12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q
13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz November
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 4Q, 2025
*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q
F R E I T A G, 30. Januar 2026
*** 00:50 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Januar
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q
*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar
*** - US/Frist zur Vermeidung eines Shutdown läuft ab
S A M S T A G, 31. Januar 2026
*** - AT/Beratung der Opec+
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
