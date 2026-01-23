|
23.01.2026 15:55:40
WOCHENVORSCHAU/26. Januar bis 1. Februar (5. KW)
===
M O N T A G, 26. Januar 2026
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q
07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar
10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des
Ambassador Club mit anschließender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer
Dialog im Finanzausschuss des Bundestags)
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember
- AU/Börsenfeiertag: Australien
D I E N S T A G, 27. Januar 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q
12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar
*** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Digitaler Euro - eine
Chance für Europa"
22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q
- IN/Präsident des Europäischen Rates, Costa und Präsidentin der
Europäischen Kommission, von der Leyen, 16. EU-Indien-Gipfel
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
M I T T W O C H, 28. Januar 2026
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis
07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis
07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar
*** 11:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss
des EP
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von
6 Mrd EUR
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call Jahresergebnis
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)
*** 21:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q
22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q
*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q
D O N N E R S T A G, 29. Januar 2026
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q
*** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis
07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis
07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar
12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q
12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q
13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz November
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von
Brent und WTI
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call
*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q
F R E I T A G, 30. Januar 2026
*** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis
(14:00 Telefonkonferenz)
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis
(09:30 BI-PK)
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr
08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
*** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Januar
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q
*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar
- US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur
Vermeidung eines Shutdown läuft ab
S O N N T A G, 1. Februar 2026
*** - AT/Beratung der Opec+
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 23, 2026 09:55 ET (14:55 GMT)
