WOCHENVORSCHAU/26. Januar bis 1. Februar (5. KW)

===

M O N T A G, 26. Januar 2026

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q

07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar

10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz

*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des

Ambassador Club mit anschließender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer

Dialog im Finanzausschuss des Bundestags)

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember

- AU/Börsenfeiertag: Australien

D I E N S T A G, 27. Januar 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar

*** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Digitaler Euro - eine

Chance für Europa"

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

- IN/Präsident des Europäischen Rates, Costa und Präsidentin der

Europäischen Kommission, von der Leyen, 16. EU-Indien-Gipfel

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

M I T T W O C H, 28. Januar 2026

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis

07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar

*** 11:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss

des EP

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

6 Mrd EUR

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call Jahresergebnis

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)

*** 21:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

D O N N E R S T A G, 29. Januar 2026

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q

*** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis

07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q

12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz November

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von

Brent und WTI

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

F R E I T A G, 30. Januar 2026

*** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis

(14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis

(09:30 BI-PK)

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

*** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Januar

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar

- US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur

Vermeidung eines Shutdown läuft ab

S O N N T A G, 1. Februar 2026

*** - AT/Beratung der Opec+

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 09:55 ET (14:55 GMT)

