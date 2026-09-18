WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

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M O N T A G, 28. September 2026

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

- IT/EZB und Banca d'Italia, Workshop zu

China shock 2.0: Causes, Consequences, and Policy Responses'

D I E N S T A G, 29. September 2026

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 13:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anmerkungen bei juristischer Konferenz zu

"Independence, not isolation: central banks and their connections

with other authorities"

*** 15:15 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Central Banking Seminar

der New York Fed

Finanzplatzkonferenz der Deutschen Bundesbank

*** 14:30 CA/BIP Juli

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

*** 20:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag

- US/Einfuhrzölle auf kanadische Milchprodukte, Motorräder

und auf Alkohol treten in Kraft

M I T T W O C H, 30. September 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion August

*** 01:50 JP/Einzelhandelsumsatz August

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe

CFLP September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe

RatingDog September

*** 08:00 GB/BIP 2Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Branchenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar

22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

- EU/EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung

- US/Treffen der G20-Handelsminister

D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026

*** 01:50 JP/Tankan 3Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:20 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede und Diskussion bei Payments Day 2026

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

*** 12:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Konversation mit Ex-EZB-Ratsmitglied

Villeroy de Galhau

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz zum

15-jährigen Bestehen des ESRB (15:45 Moderation Panel)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/Bauausgaben August

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

*** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Panel-Teilnahme bei Konferenz

zu "The Future of Money",

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

- EU/Generalversammlung des Europäischen Systemrisikorats ESRB

- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong

F R E I T A G, 2. Oktober 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September

*** 09:30 ES/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu

"Digital currencies, payments and reserve management.

Implications for the Mediterranean Central Banks

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

*** 13:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Keynote bei Konferenz zum

15-jährigen Bestehen des ESRB

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

- CN/Börsenfeiertag: China

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)