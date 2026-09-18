18.09.2026 13:41:39

WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

===

M O N T A G, 28. September 2026

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

- IT/EZB und Banca d'Italia, Workshop zu

China shock 2.0: Causes, Consequences, and Policy Responses'

D I E N S T A G, 29. September 2026

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 13:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anmerkungen bei juristischer Konferenz zu

"Independence, not isolation: central banks and their connections

with other authorities"

*** 15:15 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Central Banking Seminar

der New York Fed

Finanzplatzkonferenz der Deutschen Bundesbank

*** 14:30 CA/BIP Juli

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

*** 20:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag

- US/Einfuhrzölle auf kanadische Milchprodukte, Motorräder

und auf Alkohol treten in Kraft

M I T T W O C H, 30. September 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion August

*** 01:50 JP/Einzelhandelsumsatz August

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe

CFLP September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe

RatingDog September

*** 08:00 GB/BIP 2Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Branchenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar

22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

- EU/EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung

- US/Treffen der G20-Handelsminister

D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026

*** 01:50 JP/Tankan 3Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:20 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede und Diskussion bei Payments Day 2026

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

*** 12:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Konversation mit Ex-EZB-Ratsmitglied

Villeroy de Galhau

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz zum

15-jährigen Bestehen des ESRB (15:45 Moderation Panel)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/Bauausgaben August

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

*** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Panel-Teilnahme bei Konferenz

zu "The Future of Money",

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

- EU/Generalversammlung des Europäischen Systemrisikorats ESRB

- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong

F R E I T A G, 2. Oktober 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September

*** 09:30 ES/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu

"Digital currencies, payments and reserve management.

Implications for the Mediterranean Central Banks

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

*** 13:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Keynote bei Konferenz zum

15-jährigen Bestehen des ESRB

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

- CN/Börsenfeiertag: China

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)

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ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
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