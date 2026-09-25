WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

===

M O N T A G, 28. September 2026

*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture

*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

D I E N S T A G, 29. September 2026

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands

Finanzminister Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank

(13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp)

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

*** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August

*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der

Illinois Manufacturers' Association

*** 19:30 GB/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung der

London School of Economics

*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der University at Buffalo

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

*** - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag

- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag

- US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol

aus Kanada tritt in Kraft

M I T T W O C H, 30. September 2026

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe

CFLP September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe

RatingDog September

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen September

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

*** - DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag

D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026

*** 01:30 JP/Tankan 3Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

*** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung zu Ehren

von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz

anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/Bauausgaben August

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong

F R E I T A G, 2. Oktober 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September

*** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich

des 15-jährigen Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross,

13:30 Keynote Vujcic, 14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

*** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der Kaufmannschaft

zu Rostock

*** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu

"Macroeconomic Implications of Migration"

- CN/Börsenfeiertag China

S O N N T A G, 4. Oktober 2026

- AT/Meeting Opec+

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)