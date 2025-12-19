|
19.12.2025 16:02:43
WOCHENVORSCHAU/29. Dezember bis 4. Januar (1. KW)
===
D I E N S T A G, 30. Dezember 2025
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
M I T T W O C H, 31. Dezember 2025
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche
D O N N E R S T A G, 1. Januar 2025
- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,
Japan, Südkorea, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, USA
Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur,
US-Anleihemarkt
F R E I T A G, 2. Januar 2026
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 10:03 ET (15:03 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.