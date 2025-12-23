|
23.12.2025 15:38:42
WOCHENVORSCHAU/29. Dezember bis 4. Januar (1. KW)
===
D I E N S T A G, 30. Dezember 2025
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
- DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der Schweiz - bis 14.00 Uhr
M I T T W O C H, 31. Dezember 2025
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration Vorwoche
- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Japan,
Südkorea, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, USA
Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien,
Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, US-Anleihemarkt
F R E I T A G, 2. Januar 2026
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 23, 2025 09:38 ET (14:38 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.