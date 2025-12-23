WOCHENVORSCHAU/29. Dezember bis 4. Januar (1. KW)

===

D I E N S T A G, 30. Dezember 2025

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der Schweiz - bis 14.00 Uhr

M I T T W O C H, 31. Dezember 2025

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration Vorwoche

- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Japan,

Südkorea, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, USA

Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien,

Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, US-Anleihemarkt

F R E I T A G, 2. Januar 2026

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

===

