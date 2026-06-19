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19.06.2026 15:21:41
WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)
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M O N T A G, 29. Juni 2026
*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
10:00 DE/Nagarro SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni
*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q
D I E N S T A G, 30. Juni 2026
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni
*** 10:00 AT/Kontron AG, HV
10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q
- BG/Shelly Group SE, HV
*** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
M I T T W O C H, 1. Juli 2026
*** 01:50 JP/Tankan 2Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni
10:00 DE/Norma Group SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juni
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im
Volumen von 3,5 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni
*** 16:00 US/Bauausgaben Mai
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** - US/Frist für Verlängerung Handelsabkommen USA, Mexiko, Kanada läuft aus
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai
- US/Verkürzter US-Anleihehandel
F R E I T A G, 3. Juli 2026
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
10:00 DE/Einhell Germany AG, HV
10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juni
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
*** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot
- US/Börsenfeiertag: USA
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 19, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)
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