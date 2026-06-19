19.06.2026 15:21:41

WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)

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M O N T A G, 29. Juni 2026

*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

10:00 DE/Nagarro SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni

*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q

D I E N S T A G, 30. Juni 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni

*** 10:00 AT/Kontron AG, HV

10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni

*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

- BG/Shelly Group SE, HV

*** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

M I T T W O C H, 1. Juli 2026

*** 01:50 JP/Tankan 2Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni

10:00 DE/Norma Group SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im

Volumen von 3,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni

*** 16:00 US/Bauausgaben Mai

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** - US/Frist für Verlängerung Handelsabkommen USA, Mexiko, Kanada läuft aus

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai

- US/Verkürzter US-Anleihehandel

F R E I T A G, 3. Juli 2026

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

10:00 DE/Einhell Germany AG, HV

10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot

- US/Börsenfeiertag: USA

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)

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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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