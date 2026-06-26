26.06.2026 15:45:42

WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)

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M O N T A G, 29. Juni 2026

*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

10:00 DE/Nagarro SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni

12:01 US/Honeywell Aerospace Inc, Abspaltung der Luftfahrttechniksparte von

Honeywell International

*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q

*** 19:30 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Forums zu

Central Banking

*** - US/Alphabet Inc (Google-Holding), wird Teil des Dow Jones Industrial Average

D I E N S T A G, 30. Juni 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni

*** 10:00 AT/Kontron AG, HV

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,

Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni

10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

14:00 BG/Shelly Group SE, HV

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

*** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu

Central Banking

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

*** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung

M I T T W O C H, 1. Juli 2026

01:50 JP/Tankan 2Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Juni

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Juni

10:00 DE/Norma Group SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Juni

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im

Volumen von 3,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

*** 15:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Forum zu

Central Banking (mit Fed-Chairman Warsh und BoE-Gouverneur Bailey)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Juni

*** 16:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei EZB-Forum zu

Central Banking

*** 16:00 US/Bauausgaben Mai

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA), Vorwoche

*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H

- US/Treffen USA, Mexiko, Kanada wegen des Auslaufens des

USMCA-Handelsabkommens am 1. Juli

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026

06:30 CH/SNB-Finanzstabilitätsbericht

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 11:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 2Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai

*** 12:00 PO/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Rolle von Zentralbanken beim

Klimaschutz

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai

*** 19:55 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung von Generali

- FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-Close-Call 1H für

Sell-Side Analysten

- US/Verkürzter US-Anleihehandel

F R E I T A G, 3. Juli 2026

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Service S&P Global Juni

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

10:00 DE/Einhell Germany AG, HV

10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres

Économiques d'Aix-en-Provence

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Fiscal &

Monetary Policy: Is the Line Starting to Blur"

*** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot

- US/Börsenfeiertag: USA

S A M S T A G, 4. Juli 2026

*** 10:00 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres

Économiques d'Aix-en-Provence

S O N N T A G, 5. Juli 2026

*** AT/Opec+-Meeting

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

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