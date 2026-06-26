|
26.06.2026 15:45:42
WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)
===
M O N T A G, 29. Juni 2026
*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
10:00 DE/Nagarro SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni
12:01 US/Honeywell Aerospace Inc, Abspaltung der Luftfahrttechniksparte von
Honeywell International
*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q
*** 19:30 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Forums zu
Central Banking
*** - US/Alphabet Inc (Google-Holding), wird Teil des Dow Jones Industrial Average
D I E N S T A G, 30. Juni 2026
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni
*** 10:00 AT/Kontron AG, HV
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni
10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
14:00 BG/Shelly Group SE, HV
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
*** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu
Central Banking
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni
16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q
*** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung
M I T T W O C H, 1. Juli 2026
01:50 JP/Tankan 2Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
Juni
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
Juni
10:00 DE/Norma Group SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juni
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
Juni
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im
Volumen von 3,5 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni
*** 15:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Forum zu
Central Banking (mit Fed-Chairman Warsh und BoE-Gouverneur Bailey)
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
Juni
*** 16:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei EZB-Forum zu
Central Banking
*** 16:00 US/Bauausgaben Mai
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA), Vorwoche
*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H
- US/Treffen USA, Mexiko, Kanada wegen des Auslaufens des
USMCA-Handelsabkommens am 1. Juli
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026
06:30 CH/SNB-Finanzstabilitätsbericht
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q
*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 11:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 2Q
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai
*** 12:00 PO/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Rolle von Zentralbanken beim
Klimaschutz
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai
*** 19:55 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung von Generali
- FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-Close-Call 1H für
Sell-Side Analysten
- US/Verkürzter US-Anleihehandel
F R E I T A G, 3. Juli 2026
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Service S&P Global Juni
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
10:00 DE/Einhell Germany AG, HV
10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juni
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres
Économiques d'Aix-en-Provence
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Fiscal &
Monetary Policy: Is the Line Starting to Blur"
*** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot
- US/Börsenfeiertag: USA
S A M S T A G, 4. Juli 2026
*** 10:00 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres
Économiques d'Aix-en-Provence
S O N N T A G, 5. Juli 2026
*** AT/Opec+-Meeting
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.