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20.11.2026 14:54:41
WOCHENVORSCHAU/30. November bis 6. Dezember (49. KW)
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M O N T A G, 30. November 2026
*** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober
*** 02:05 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen mit Wirtschaftsvertretern
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November
*** 09:00 CH/BIP 3Q
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen November
*** 11:00 DE/MTU Aero Engines AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 15:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November
D I E N S T A G, 1. Dezember 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
RatingDog/S&P Global November
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
10:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 14:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober
16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) Oktober
*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Moderation eines Panels
bei geldpolitischer Konferenz der EZB
*** 20:55 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei UBS Global Technology Conference Scottsdale
22:05 Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der europäischen Indizes
M I T T W O C H, 2. Dezember 2026
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November
*** 09:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei "EMERGE Europe 2026"
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November
*** 16:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung und Q&A
in der Frankfurt School of Finance and Management
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel des BMF
*** 18:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Dinner-Rede bei EZB-Konferenz
zu Finanzstabilität und makroprudenzieller Politik
*** 22:00 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 3. Dezember 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
RatingDog/S&P Global November
*** 09:00 DE/Jenoptik AG, Kapitalmarkttag
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Konversation mit dem Bundespräsidenten
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Woche
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service
(2. Veröffentlichung) November
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober
*** 22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes
F R E I T A G, 4. Dezember 2026
*** 09:20 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Begrüßungsworte bei KI-Gipfel
10:00 DE/Verbio SE, HV
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 14:00 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
Konferenz zu Fiskalpolitik
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November
S A M S T A G, 5. Dezember 2026
*** 17:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Konversation zu Volatilität und
globalen Risken bei Cepr-Konferenz
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 08:55 ET (13:55 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.