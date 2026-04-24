WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Mai (19. KW) -2

*** 11:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Konversation bei

Ventotene Europa Festival

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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April 24, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)