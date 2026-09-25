25.09.2026 15:32:41

WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)

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M O N T A G, 5. Oktober 2026

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss

*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day

*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an

Panel bei OeNB-SUERF-Konferenz

*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q

*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q

- CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September

D I E N S T A G, 6. Oktober 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion August

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028

im Volumen von 6 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Dallas-Fed-Präsidnetin Logan, Teilnahme an Global Perspectives event

*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel

bei 17th FMA Supervisory Conference (15:00 Elderson)

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz

- CN/Börsenfeiertag: China

M I T T W O C H, 7. Oktober 2026

*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme

an Panel der philippinischen Zentralbank

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu

"The European Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between

EU Policy Makers and the Private Sector"

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033

im Volumen von 4 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz

*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu

"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial System"

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September

*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer Strategie "Sportwagenschmiede '35"

- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag

- CN/Börsenfeiertag: China

D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026

07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei

Konferenz von Societe Generale

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

- BE/Treffen der Eurogruppe

- CN/Handelsgespräche EU-China

F R E I T A G, 9. Oktober 2026

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop

zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized

Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets

*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme

an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

- KR/Börsenfeiertag: Korea

- BE/Treffen des Ecofin

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
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