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02.10.2026 15:29:47
WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)
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M O N T A G, 5. Oktober
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** 09:45 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Shifting Ground - How Geopolitics
Is Reshaping Growth, Monetary Policy and the Role of Gold as a Reserve Asset"
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August
11:30 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin
*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day
*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel
bei OeNB-SUERF-Konferenz
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 3Q
*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q
- CN/KR/Börsenfeiertag: China, Korea
D I E N S T A G, 6. Oktober 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang August
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli
*** 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028
im Volumen von 6 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik
*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 17th FMA
Supervisory Conference (15:00 Elderson)
*** 14:30 US/Handelsbilanz August
*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz
- CN/Börsenfeiertag: China
M I T T W O C H, 7. Oktober 2026
*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der
philippinischen Zentralbank
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August
*** 08:00 SG/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Herbsttagung von
Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European
Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between
EU Policy Makers and the Private Sector"
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 4 Mrd EUR
11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz
*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu
"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial
System"
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September
*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer
Strategie "Sportwagenschmiede '35"
- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag
- CN/Börsenfeiertag: China
D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026
07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August
kalender- und saisonbereinigt
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex September
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Societe Generale
13:00 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q
F R E I T A G, 9. Oktober 2026
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August
08:00 DE/Inlandstourismus August
08:00 DE/Insolvenzen Juli
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Veranstaltung zum Rentensystem
11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis
*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop
zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized Finance and
Artificial Intelligence in Capital Markets
*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme an Panel bei
Symposium zu Ehren von Lars Feld
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober
- KR/Börsenfeiertag: Korea
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.