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27.03.2026 15:29:43
WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. April (15. KW)
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M O N T A G, 6. April 2026
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe
- Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
D I E N S T A G, 7. April 2026
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) März
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 1Q
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März
*** 18:35 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Detroit Economic Club event
- FR/EZB-Rat, Klausurtagung auf Einladung der Banque de France (bis 8. April)
- Börsenfeiertag: Hongkong
M I T T W O C H, 8. April 2026
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Auftragseingang Februar
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen
von 5 Mrd EUR
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März
- FR/EZB-Rat, Klausurtagung auf Einladung der Banque de France (seit 7. April)
D O N N E R S T A G, 9. April 2026
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar
F R E I T A G, 10. April 2026
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise März
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise März
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März
*** 14:30 US/Realeinkommen März
*** 14:30 US/Verbraucherpreise März
*** 16:00 US/Auftragseingang Februar
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)
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