WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW)

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M O N T A G, 6. Juli 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai

*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Juni

*** 16:00 US/ISM-Index Service Juni

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q

*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer

ESZB-Forschungskonferenz

*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q

D I E N S T A G, 7. Juli 2026

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA), Vorwoche

*** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Beratungen vom 16./17. Juni

*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der

weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot

M I T T W O C H, 8. Juli 2026

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

6 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** - US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update des Weltwirtschaftsausblicks

D O N N E R S T A G, 9. Juli 2026

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni

07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai

10:00 DE/Fielmann Group AG, HV

10:00 DE/Baader Bank AG, HV

10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni

- BE/Treffen der Eurogruppe

- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung über möglichen weiteren

Jobabbau und Werkschließungen

F R E I T A G, 10. Juli 2026

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni

*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H

*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei

30th Annual Government Roundtable

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q

- BE/Treffen des Ecofin

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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June 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)