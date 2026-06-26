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26.06.2026 15:45:44
WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW)
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M O N T A G, 6. Juli 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Juni
*** 16:00 US/ISM-Index Service Juni
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q
*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer
ESZB-Forschungskonferenz
*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q
D I E N S T A G, 7. Juli 2026
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA), Vorwoche
*** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Beratungen vom 16./17. Juni
*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der
weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot
M I T T W O C H, 8. Juli 2026
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von
6 Mrd EUR
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** - US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update des Weltwirtschaftsausblicks
D O N N E R S T A G, 9. Juli 2026
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni
07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai
10:00 DE/Fielmann Group AG, HV
10:00 DE/Baader Bank AG, HV
10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni
- BE/Treffen der Eurogruppe
- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung über möglichen weiteren
Jobabbau und Werkschließungen
F R E I T A G, 10. Juli 2026
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni
*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H
*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei
30th Annual Government Roundtable
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q
- BE/Treffen des Ecofin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.