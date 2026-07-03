WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW)

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M O N T A G, 6. Juli 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai

*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai

*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu

geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane)

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q

*** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei

15th anniversary event of Financi'Elles

*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer

ESZB-Forschungskonferenz

*** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q

D I E N S T A G, 7. Juli 2026

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. Juni

M I T T W O C H, 8. Juli 2026

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

6 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:00 US/Großhandelsumsatz Mai

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung

*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntgabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist

für Commerzbank-Angebot

*** - US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update des

Weltwirtschaftsausblicks

D O N N E R S T A G, 9. Juli 2026

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni

07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni

10:00 DE/Baader Bank AG, HV

10:00 DE/Fielmann Group AG, HV

10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni

- BE/Treffen der Eurogruppe

- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung

- US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für

Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der

Federal Reserve Bank of Dallas, Logan sprechen beim Workshop

"The Future of Market Liquidity and Functioning"

F R E I T A G, 10. Juli 2026

*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai

08:00 DE/Inlandstourismus Mai

08:00 DE/Insolvenzen April

*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 30th Annual

Government Roundtable"

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q

- BE/Treffen des Ecofin

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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July 03, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)