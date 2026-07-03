03.07.2026 15:58:40

WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW)

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M O N T A G, 6. Juli 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai

*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai

*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu

geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane)

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q

*** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei

15th anniversary event of Financi'Elles

*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer

ESZB-Forschungskonferenz

*** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q

D I E N S T A G, 7. Juli 2026

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. Juni

M I T T W O C H, 8. Juli 2026

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

6 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:00 US/Großhandelsumsatz Mai

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung

*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntgabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist

für Commerzbank-Angebot

*** - US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update des

Weltwirtschaftsausblicks

D O N N E R S T A G, 9. Juli 2026

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni

07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni

10:00 DE/Baader Bank AG, HV

10:00 DE/Fielmann Group AG, HV

10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni

- BE/Treffen der Eurogruppe

- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung

- US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für

Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der

Federal Reserve Bank of Dallas, Logan sprechen beim Workshop

"The Future of Market Liquidity and Functioning"

F R E I T A G, 10. Juli 2026

*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai

08:00 DE/Inlandstourismus Mai

08:00 DE/Insolvenzen April

*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 30th Annual

Government Roundtable"

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q

- BE/Treffen des Ecofin

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)

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ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
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