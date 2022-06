WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juni (23. KW)

===

M O N T A G, 6. Juni 2022

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

Caixin/S&P Global Mai

- Börsenfeiertag Österreich, Schweiz, Dänemark,

Südkorea, Norwegen, Schweden

D I E N S T A G, 7. Juni 2022

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 08:00 DE/Auftragseingang April

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

11:00 GR/BIP 1Q

11:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Vorstellung des

Verfassungsschutzberichts 2021, Berlin

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierter

Bundesanleihen 2026 und 2046 mit Kupons von 0,10% über

500 Mio bzw 200 Mio EUR

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 14:30 US/Handelsbilanz April

*** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Mai zu APP-Kaufprogramm und

Bericht für April und Mai zu PEPP-Kaufprogramm

*** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,

Unternehmensanleihen und ABS

16:00 US/Finanzministerin Yellen, Anhörung im Senatsausschuss

zum Haushaltsplan 2023, Washington

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

- DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit den

Betriebsratsvorsitzenden der DAX-40-Unternehmen, Berlin

- LT/Bundeskanzler Scholz, Besuch in Litauen, Vilnius

M I T T W O C H, 8. Juni 2022

*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis, Linz

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q, A Coruna

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April

10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Online-HV

10:00 DE/Gerresheimer AG, Online-HV

10:00 DE/Aumann AG, Online-HV

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe

über 4 Mrd Euro (Kupon: 0,00%)

13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

15:00 DE/Corona-Expertenrat der Bundesregierung, PK zu

Stellungnahme "Vorbereitung auf Herbst/Winter 2022/23",

Berlin

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** - FR/OECD, Veröffentlichung Wirtschaftsausblick

D O N N E R S T A G, 9. Juni 2022

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis,

Heidelberg

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT),

Pre-Close Trading Update, London

*** 10:00 DE/Brenntag SE, Online-HV

10:00 DE/Instone Real Estate Group SE, Online-HV

10:00 DE/Auto1 Group SE, Online-HV

10:00 DE/Traton SE, Online-HV

10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Online-HV

10:20 DE/Ifo-Institut, Jahresversammlung; u.a.

Eröffnungsrede(per Video) von EU-Kommissions-

präsidentin von der Leyen (10:35) sowie Teilnahme

von Bundesbank-Vorständin Mauderer (11:00), München

*** 11:00 DE/Beiersdorf AG, Kapitalmarkttag, Hamburg

12:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Nato-Generalsekretär

Stoltenberg, gemeinsame PK, Berlin

*** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für

Wachstum und Inflation in der Eurozone , Amsterdam

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf der Konferenz

re:publica, Berlin

*** - CN/Handelsbilanz Mai

F R E I T A G, 10. Juni 2022

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai

*** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche

Prognose für Deutschland

09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin

09:30 DE/Commerzbank, PG (digital) mit Chefvolkswirt Krämer

zum Konjunkturausblick

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Online-HV

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai

*** 14:30 US/Realeinkommen Mai

15:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußadresse anlässlich des

20-jährigen Bestehens des Institute for Law and Finance (ILF)

der Goethe-Universität

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan

(1. Umfrage) Juni

- DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des Westbalkans,

Griechenlands und Bulgariens (bis 11.6.)

- EU/Ratingüberprüfungen für EFSF (Moody's), ESM (Moody's),

Litauen (Fitch), Niederlande (Moody's), Serbien (S&P),

Slowenien (S&P), Spanien (Fitch), Großbritannien (Fitch)

S A M S T A G, 11. Juni 2022

09:10 IT/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Bank Board Academy

training course on governance of the Florence School of

Banking and Finance, Florenz

S O N N T A G, 12. Juni 2022

18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim

Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow

- CH/WTO, Ministerkonferenz (bis 15.6.), Genf

===

