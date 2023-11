WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. November (45. KW)

===

M O N T A G, 6. November 2023

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H

07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Auftragseingang September

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, WWF, BUND, Hintergrundgespräch zu

Wärmeplanungsgesetz, Berlin

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

11:30 DE/Regierungs-PK

11:30 DE/FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, Pk nach Präsidiumssitzung,

Berlin

*** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Earnings-Call)

13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gesprächsrunde mit "Aleph Alpha":

Impuls zu "Bedeutung eines eigenen und souveränen KI-Ökosystems für

Deutschland", Berlin

14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Nouripour, Pk nach Sitzung des

Bundesvorstands, Berlin

15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Ministerpräsidentenkonferenz mit

Länderchefs, Berlin

*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu digitalem Euro

22:10 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q

D I E N S T A G, 7. November 2023

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten- und

Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

*** 09:00 CH/Währungsreserven August

09:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA),

Deutscher Maschinenbau-Gipfel, Berlin

09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zum

AHK World Business Outlook Herbst 2023, Berlin

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen

*** 13:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag

13:00 NL/KPN NV, Kapitalmarkttag

13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung,

Berlin

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q

*** 14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Handelsbilanz September

*** 14:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

15:00 DE/EZB, APP-Monatsbericht Oktober

17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und Gespräch mit 1.000 Betriebsräten

beim 20. Deutschen Betriebsrätetag, Bonn

*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate

18:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC),

moderiert Diskussion des Economic Club of New York mit Wharton School,

Dean James

*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede in German-British

Chamber of Industry & Commerce

23:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

M I T T W O C H, 8. November 2023

*** 06:30 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis und Strategie-Update 3Q (14:00 BI-PK;

11:30 Kapitalmarkt-Update; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/ DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 9 Monate

(10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:15 BI-PK;

08:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), Ergebnis 3Q

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate (07:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 DE/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September

10:00 DE/Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL),

Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV), Daimler Truck Holding,

MAN Truck & Bus, Pk zum Thema: "Falsche Rahmenbedingungen

verhindern Klimaneutralität des Güterkraftverkehrs", Berlin

10:00 DE/SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Mast, Pressegespräch zu

Bundestags-Sitzungswoche, Berlin

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September

*** 11:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Maintaining price stability -

The role of central banks and other economic agents"

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV),

GDV TransVer Day 2023, Berlin

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit

Fälligkeit 01.08.2033

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,60%-ige Bundesanleihe über

4 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033

*** 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Entgegennahme des Jahresgutachtens 2023/2024

des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung (SVR), Berlin

13:00 DE/Regierungs-PK

13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme

an Eröffnung von Siemens Energy Elektrolyse Gigafactory, Berlin

*** 14:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung, Vorstellung des Jahresgutachtens 2023/2024, Berlin

*** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 22:05 US/Walt Disney Co, Jahresergebnis

D O N N E R S T A G, 9. November 2023

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q

*** 03:00 CN/Erzeugerpreise Oktober

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate

(13:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q

*** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

*** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Trading Update 3Q

08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate

