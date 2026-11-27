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27.11.2026 14:37:42
WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Dezember (50. KW)
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M O N T A G, 7. Dezember 2026
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)
07:00 DE/TK Accelis Group AG & Co. KGaA, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)
07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Oktober
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q
*** 16:45 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Eröffnung von und Teilnahme
an Panel bei "5th CEPR Paris Symposium"
*** 11.00 CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag
D I E N S T A G, 8. Dezember 2026
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Umsatz 4Q
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober
*** 10:30 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI),
Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2028 im Volumen von 4 Mrd EUR
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 17:30 US/Microsoft Corp, HV
*** - CN/Handelsbilanz November
M I T T W O C H, 9. Dezember 2026
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November
02:30 CN/Erzeugerpreise November
*** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober
*** 10:10 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei
Global Boardroom (13:55 EZB-Chefvolkswirt Lane)
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 19:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Eröffnung von und Teilnahme
an Pabel bei 4th Grand Continent Summit
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q
22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 4Q
D O N N E R S T A G, 10. Dezember 2026
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis
07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November
09:00 DE/Dürr AG, Kapitalmarkttag
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
10:30 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahrespressekonferenz
*** 14:30 US/Realeinkommen November
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 15:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Chat des
Italian Institute for International Policy Studies
*** - DE/Munich Re, Bekanntgabe Ausblick 2027
*** - DE/Siemens AG, Spaltungsbericht zu Siemens Healthineers
*** - DE/Siemens Energy AG, Geschäftsbericht
*** - EU/Treffen der Eurogruppe
F R E I T A G, 11. Dezember 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November
*** 08:00 GB/BIP Oktober
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober
*** - FR/IEA-Ölmarktbericht
*** - EU/Ecofin-Treffen
- US/Frist zur Abwendung einer Schließung von Regierungsbehörden läuft ab
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)
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