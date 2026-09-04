|
04.09.2026 15:35:41
WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. September (37. KW)
===
M O N T A G, 7. September 2026
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in
Monte Carlo
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
- US/Börsenfeiertag: USA
D I E N S T A G, 8. September 2026
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
12:30 GB/Schatzkanzler Healey bei Fragestunde im Unterhaus
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
15:15 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss
*** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Firedeside Chat in Jacques Delors Centre
*** - CN/Handelsbilanz August
- CA/Kanadische Zölle auf US Importe treten in Kraft
M I T T W O C H, 9. September 2026
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H
08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von
5,5 Mrd EUR
*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte
*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank
*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Dinner anlässlich der
EZB-Ratssitzung in Berlin
D O N N E R S T A G, 10. September 2026
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Veröffentlichung von Stabsprojektionen
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Erzeugerpreise August
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q
- US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
F R E I T A G, 11. September 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August
*** 08:00 GB/BIP Monat Juli
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli
08:00 DE/Inlandstourismus Juli
08:00 DE/Insolvenzen Juni und 1. Halbjahr 2026
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
September
*** 14:30 US/Verbraucherpreise August
*** 14:30 US/Realeinkommen August
*** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire Caisse
d'Epargne Group Executive Summer University
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September
*** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual DEW Economic
Policy Conference
*** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von
Poste Italiane
S A M S T A G, 12. September 2026
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in
Épreville-en-Lieuvin
- EI/US-Präsident Trump reist nach Irland (bis 13.9.)
S O N N T A G, 13. September 2026
- EI/US-Präsident Trump beendet Reise nach Irland (seit 13.9.)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.