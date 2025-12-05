|
05.12.2025 15:59:48
WOCHENVORSCHAU/8. bis 12. Dezember (50. KW)
M O N T A G, 8. Dezember 2025
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und
Geschäftsbericht (09:30 BI-PK)
07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz)
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation
of money: technological disruption and the future of financial services"
*** - CN/Außenhandel November
D I E N S T A G, 9. Dezember 2025
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung
des geldpolitischen Rats
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK;
12:30 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober
*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "AI and the
Future of Central Banking"
10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei
EZB-Bankenaufsichtskonferenz
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober (Sep gestrichen)
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
- CN/Staatspräsident Xi, Treffen mit Chefs internationaler
Wirtschaftsorganisationen
M I T T W O C H, 10. Dezember 2025
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November
*** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),
Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz
*** 11:55 GB/EZB Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft von Euro und Dollar
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell)
*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q
D O N N E R S T A G, 11. Dezember 2025
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK)
*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
Halle (IWH), Konjunkturprognose
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Winter
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches
Institut für Wirtschaftsforschung
11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 PK)
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Erzeugerpreise November
*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
*** - BE/Treffen der Eurogruppe
- CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis
F R E I T A G, 12. Dezember 2025
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November
*** 08:00 GB/BIP Monat Oktober
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober
08:30 DE/Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin),
Konjunkturprognose Winter 2025
*** 14:00 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede in Delaware
State Chamber of Commerce
*** 14:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei
University of Cincinnati Real Estate Center Roundtable Series event
*** - BE/Ecofin-Treffen
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
