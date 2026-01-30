30.01.2026 16:30:44

WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW)

M O N T A G, 9. Februar 2026

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar

*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Maynooth University

*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu EU-Wirtschaft und

Aktivitäten der EZB

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call

*** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der

Gewerkschaft der Lokführer (GdL)

D I E N S T A G, 10. Februar 2026

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q

*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q und HV

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von

5 Mrd EUR

11:55 NL/Royal Philips Electronics NV, Kapitalmarkttag

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember

*** 16:00 US/Lagerbestände November

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

M I T T W O C H, 11. Februar 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK)

*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

(09:00 PK und Analystenkonferenz)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis

07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis

07:30 DE/Douglas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im

Volumen von 1,5 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Realeinkommen Januar

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar

*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops zu

"AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU"

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

(18:00 Analystenkonferenz)

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis

*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen Akademie

der Wissenschaften

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** - AT/Opec-Ölmarktbericht

D O N N E R S T A G, 12. Februar 2026

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV)

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call)

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis

07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 08:00 GB/BIP Dezember

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q

09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht

*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV

*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK zum Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der

Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar

*** 16:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World

Ahead 2026 Sofia Gala Dinner

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q

- EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs

F R E I T A G, 13. Februar 2026

*** 01:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas

Global Perspectives Event

*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis

07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember

- DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 10:31 ET (15:31 GMT)

