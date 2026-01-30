|
30.01.2026 16:30:44
WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW)
M O N T A G, 9. Februar 2026
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Maynooth University
*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu EU-Wirtschaft und
Aktivitäten der EZB
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call
*** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der
Gewerkschaft der Lokführer (GdL)
D I E N S T A G, 10. Februar 2026
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, ausführliches Jahresergebnis
07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q
*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q und HV
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q
11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von
5 Mrd EUR
11:55 NL/Royal Philips Electronics NV, Kapitalmarkttag
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q
14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember
*** 16:00 US/Lagerbestände November
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q
M I T T W O C H, 11. Februar 2026
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK)
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q
(09:00 PK und Analystenkonferenz)
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis
07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis
07:30 DE/Douglas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im
Volumen von 1,5 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Realeinkommen Januar
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar
*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops zu
"AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU"
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis
(18:00 Analystenkonferenz)
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis
*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** - AT/Opec-Ölmarktbericht
D O N N E R S T A G, 12. Februar 2026
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV)
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call)
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis
07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H
08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 08:00 GB/BIP Dezember
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q
09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht
*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK zum Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der
Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar
*** 16:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World
Ahead 2026 Sofia Gala Dinner
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q
- EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs
F R E I T A G, 13. Februar 2026
*** 01:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas
Global Perspectives Event
*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis
07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember
- DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2026 10:31 ET (15:31 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.