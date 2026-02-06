|
06.02.2026 15:53:40
WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW)
===
M O N T A G, 9. Februar 2026
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Maynooth University
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Unter welchen
Umständen ist die Inflationsrate zu niedrig?"
*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu
EU-Wirtschaft und Aktivitäten der EZB
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call Jahresergebnis
*** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GdL) bis 13.2.2026
D I E N S T A G, 10. Februar 2026
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, ausführliches Jahresergebnis
07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q
*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis
08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS),
vorläufiges Jahresergebnis
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 11:00 DE/Tui AG, HV
11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im
Volumen von 5 Mrd EUR
11:55 NL/Royal Philips Electronics NV, Kapitalmarkttag
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q
14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember
*** 16:00 US/Lagerbestände November
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q
M I T T W O C H, 11. Februar 2026
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q
(09:00 PK und Analystenkonferenz)
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q
07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis
07:30 DE/Douglas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Inlandstourismus Dezember & 2025
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im
Volumen von 1,5 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops
zu "AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU"
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis
(18:00 Analystenkonferenz)
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis
*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** - US/Haushaltsbüro des Kongresses, Bericht zu Haushalt und
Wirtschaftswachstum 2026 bis 2036
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
- JP/Börsenfeiertag Japan
D O N N E R S T A G, 12. Februar 2026
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call)
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis
07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H
08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 08:00 GB/BIP Monat Dezember
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q
09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV
*** 10:00 DE/Siemens AG, Hauptversammlung
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK zum Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der
Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar
*** 16:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei "The World Ahead 2026" Sofia,
Gala Dinner
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis
*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy
challenges in the new geopolitical environment"
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q
- EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs
F R E I T A G, 13. Februar 2026
01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneur Miran
sprechen bei Global Perspectives Event
*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar
08:00 DE/Insolvenzen November
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember
*** 14:30 US/Realeinkommen Januar
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar
- Landerrating Italien (Fitch)
- DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H
S A M S T A G, 14. Februar 2026
*** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Münchner
Sicherheitskonferenz
S O N N T A G, 15. Februar 2026
*** 10:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu europäischer
Wettbewerbsfähigkeit bei Münchner Sicherheitskonferenz
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.