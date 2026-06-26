WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 10. Juli

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MONTAG, DEN 29. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:50 NLD: Prosus, Jahreszahlen

10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung

18:00 USA: Snowflake, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 5/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 5/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 6/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 6/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 6/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26

SONSTIGE TERMINE

19:00 PRT: Zentralbanken-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB): «Shaping Europe's future: innovation, growth and stability», Sintra

19:45 DEU: «Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeit - wie geht das pragmatisch zusammen?» - Hochsauerlandgespräch mit Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bestwig

LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg

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DIENSTAG, DEN 30. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung

22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26

08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26

08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26

10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26

11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26

SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg

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MITTWOCH, DEN 1. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung

10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Mills, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26

09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel

BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel

EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit

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DONNERSTAG, DEN 2. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026

08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sainsbury, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden

Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien , Rechenzentren und Elektromobilität . In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

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FREITAG, DEN 3. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung

10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin

HINWEIS

USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

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MONTAG, DEN 6. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26

09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung)

16:00 USA: ISM-Index 6/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben

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DIENSTAG, DEN 7. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung

12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung

DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26

14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt

14:30 USA: Handelsbilanz 5/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen

09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung

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MITTWOCH, DEN 8. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 USA: Meta, Hauptversammlung

10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 USA: Großhandelslagerbestände

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle

21:00 USA: Konsumentenkredite

SONSTIGE TERMINE

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DONNERSTAG, DEN 9. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung

10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung

10:30 DEU: Expert Bilanz-Pk 2026

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2, M3

03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.

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FREITAG, DEN 10. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26

EUR: Treffen der EU-Finanzminister

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen

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