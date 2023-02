WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 10. März:

MONTAG, DEN 27. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Brain Biotech , Q1-Zahlen

08:00 GBR: AB Foods, Q2 Umsatz

09:30 DEu: Vattenfall präsentiert Vorschläge zur EU-Strommarktreform

17:50 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen

18:10 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

DEU: Deutsche Börse: Folgende Änderungen in den Indizes werden wirksam:

DAX raus: Linde, dafür rein: Commerzbank

MDAX raus: Commerzbank, dafür rein: Nordex

SDAX raus: Nordex, dafür rein: Deutsche Beteiligungs AG

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 02/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 02/23

11:00 EUR: Wirtschaftsstimmung 02/23

11:00 EUR: Geschäftsklima 02/23

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/23

SONSTIGE TERMINE

08:00 GBR: Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten bekannt, London

08:45 DEU: Veranstaltung auf dem Börsenparkett zur Rückkehr der Commerzbank in den Dax mit Commerzbank-Chef Manfred Knof, Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp und Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book

12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären, Karlsruhe

13:00 DEU: Pk zum Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen

DEU: Auftakt Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG und weiteren rund 50 Bahnunternehmen

DEU: Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks an NRW-Flughäfen, in der Region um Köln sowie in Teilen des Öffentlichen Dienstes auf

LUX: EIB Group Forum 2023

Themen sind u.a. eine neue Analyse zum Investitionsgeschehen in Europa sowie Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank in der Ukraine.

ESP: Mobile World Congress, Barcelona

SWE: Informelles Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Transport und Energie, Stockholm

Die Minister wollen sich über die Gestaltung der Energiemärkte austauschen. Zudem stehen Gespräche über klimafreundlichen Verkehr auf der Tagesordnung.

+1800 Pressekonferenz

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (1. Tag), Brüssel

DIENSTAG, DEN 28. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Jahreszahlen (9.30 Call)

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen (9.00 Call, 10.30 Pk Zürich)

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Jahreszahlen

10:00 DEU: Flatexdegiro, Analystenkonferenz (14.00 Pressecall)

10:00 DEU: Ahlers AG, Bilanz-Pk (online), Herford

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung, Frankfurt

10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Halbjahreszahlen (detailliert)

14:00 DEU: Alstria, Jahreszahlen (Pressecall)

18:00 NLD: ASM International, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

FRA: Atos, Jahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: HP Inc., Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/23 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/23

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 01/23

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/23

08:00 DNK: BIP Q4/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise, Januar 2023

08:00 SWE: BIP Q4/22

08:00 TRK: BIP Q4/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

09:00 AUT: Erzeugerpreise 01/23

09:00 AUT: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 02/23

09:00 CHE: BIP Q4/22

10:00 POL: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 01/23

12:00 PRT: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Index 12/22

15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die deutsche Kautschukindustrie, Fulda

11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (2. Tag), Brüssel

MITTWOCH, DEN 01. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Jahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen (8.30 Pk)

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (detailliert) (7.00 Analystencall)

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (10.00 Pk, 15.00 Analystencall)

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aston Martin Lagonda, Jahreszahlen

11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Geschäftsbericht

22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht

LUX: Eurofins Sientific, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Tesla, Investor Day

USA: Pkw-Absatz 02/23

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/23

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Vans Jahr 2022

08:00 DEU: Reallöhne (endgültig) Q4/22 und Gesamtjahr 2022

08:00 DEU: Tarifindex Q4/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 01/23

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/23

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 02/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/23

12:00 PRT: Industrieproduktion 01/23

14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 01/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesbank, Geschäftsbericht 2022

08:00 Destatis: Photovoltaik und Solar: Außenhandel, Produktion, installierte

Anlagen, Leistung und Stromeinspeisung, Jahre 2018-2022

09:00 DEU: «Finanzplatztag» der «Börsen-Zeitung», Frankfurt/M.

10:00 DEU: Zukunftstag Mittelstand mit den Bundesministern Volker Wissing (14.15), Christian Lindner (15.00) und Hubertus Heil (16.00)

11:00 DEu: Digitales Pressegespräch DIHK-Umfrage «Going International» 2023

In dem Pressegespräch präsentieren DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier und Freya Lemcke, Leiterin des Brüsseler DIHK-Büros, die Ergebnisse der Umfrage «Going international».

12:00 DEu: Zweite Konferenz des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (13.30 online) und den Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer sowie Vertretern aus der Energiewirtschaft.

13:00 DEU: Bundestag mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in der Regierungsbefragung

13:45 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem lettischen Ministerpräsidenten Karins (Pk)

IND: G20-Außenminister-Treffen in Indien, Delhi

HINWEIS

KOR: Börsenfeiertag

DONNERSTAG, DEN 02. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen

06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Pk, 16.30 Analystencall)

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (9.0 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (8.00 Analystencall, 9.30 Pk)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 CHE: Inficon, Jahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (10.30 Pk)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen

08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen (8.30 h Analystencall)

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen

08:00 GBR: Subsea 7, Q4-Zahlen

10:00 DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen (Online-Pk)

13:00 DEU: Deutsche Bank, Nachhaltigkeitstag

13:30 DEU: GLS-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

18:15 USA: Universal Music Group, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht

ITA: Piaggio, Jahreszahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Inc., Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/22

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Entwicklung der Tarifverdienste (Tarifindex), Jahr 2022

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/23

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/23

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Neue Kennzahl: Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte im EU-Vergleich, Jahr 2021

09:00 DEU: «Automobilwoche»-Konferenz «Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit» mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, VW-Vorstand Thomas Ulbrich, Continental-Vorständin Ariane Reinhart u.a.

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zur Trinkwasserversorgung in Frankfurt (Oder)

09:30 BEL: EU-Minister für Wettbewerb sprechen über Vorgaben für Vermietung von Ferienwohnungen

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Mindestruhezeiten von Arbeitnehmern

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu den Kosten für Repatriierungsflüge zu Beginn der Corona-Pandemie

10:00 DEU: Online-Pk Creditreform zu Schuldneratlas Berlin Brandenburg 2022, Berlin

10:00 DEU: Landgericht Berlin verkündet Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken, Berlin

15:30 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Pashinjan (Pk)

BEL: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel

FREITAG, DEN 03. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (13.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 01/23

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz Geschäftsbericht

DEU: Pkw-Neuzulassungen 02/23

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 02/23

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 01/23

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/23

09:15 ESP: PMI Dienste 02/23

09:45 ITA: PMI Dienste 02/23

09:50 FRA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/23

15:45 USA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 02/23

EUR: Fitch zu Serbien und der Slowakei

EUR: Moody's zu Moldawien, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und der Schweiz

EUR: S&P zu Polen

SONSTIGE TERMINE

08:00 Destatis: Wärmepumpen: Produktion, Außenhandel, Einsatz in Wohngebäuden und Fachkräfte, Jahre 2017-2022

DEU/USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus

MONTAG, DEN 06. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen

13:00 USA: Fastenal, Umsatz 02/23

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/23

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 03/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Tagung des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Berlin

DIENSTAG, DEN 07. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystencall)

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Pressecall)

07:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Pk)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Bilanz-Pk)

07:30 FRA: Somfy, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

09:00 DNK: Lego , Jahreszahlen

10:00 DEU: Traton SE, Jahres-Pk

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung, Basel

10:00 DEU: Decathlon, Bilanz-Pk, Plochingen

10:30 DEU: Roche GmbH, Jahresmediengespräch, Mannheim

11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk 2023, Koblenz

13:00 DEU: Lufthansa Technik, Online-Jahres-Pk

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01 und 02/23

04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 02/23

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 12/22

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 02/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/23

11:00 GRC: BIP Q4/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Intec - Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Leipzig

GBR: Die britische Regierung will ihre neue Verteidigungsstrategie vorstellen, London

MITTWOCH, DEN 08. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Swiss Steel, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.30 h Pk online)

10:30 DEU: LBBW, Bilanz-Pk (auch online), Stuttgart

15:00 CHE: Logitech, Investorentag

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SV Sparkassen-Versicherung, Jahreszahlen

AUT: Andritz, Jahreszahlen

FRA: Thales, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/23

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Trucks Jahr 2022

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 EUR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/22

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/22 (endgültig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/23

14:30 USA: Handelsbilanz 01/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Tarifverhandlungen für Bäckerinnen und Bäcker

DONNERSTAG, DEN 09. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Rieter, Jahreszahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht

07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Analysten- und Pressecall)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall, 12.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert)

07:35 DEU: MLP, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: VCI Quartalsbericht und Jahreszahlen für 2022

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Jahreszahlen

ITA: Prada, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/23

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/23

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Frankfurt/M.

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu wettbewerbsrechtlichen Nachprüfungen der EU-Kommission bei Unternehmen, Luxemburg

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn, Luxemburg

11:00 DEU: Online-Pressegespräch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (gdv) zur Lage der IT-Sicherheit in Handel & Logistik, Berlin

SWE: Informelles Treffen der EU-Handelsminister, Stockholm

FREITAG, DEN 10. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

07:00 FIN: Industrieproduktion 01/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 01/23

08:00 GBR: BIP 01/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

08:00 DEU: Baugenehmigungen 12/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/23

EUR: Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern, Island

EUR: S&P Ratingergebnis Ukraine, Portugal, Norwegen

EUR: Moody's Ratingergebnis Serbien, Montenegro

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens, Potsdam

10:15 DEU: OVG verhandelt Streit um Lohn-Entschädigung wegen Corona-Quarantäne in der Fleischindustrie, Münster

SWE: Informelles Treffen der EU-Handelsminister (zweiter und letzter Tag), Stockholm

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.