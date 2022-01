WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Februar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 11. Februar

^

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 31. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Tonies, Jahresumsatz

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

10:00 DEU: Rocket Internet, außerordentliche Hauptversammlung (online)

17:40 CHE: Gurit, Jahresumsatz 2021

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/21 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/21

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:00 TUR: Handelsbilanz 12/21

09:00 AUS: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/22

10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/22

10:30 PRT: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/22

11:00 ITA: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 01/22

SONSTIGE TERMINE

17:00 LUX: EU-Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Energiebesteuerung, CO2-Bepreisung und Energiesubventionen

HINWEIS

CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 01. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen

08:00 DEU: Vantage Towers, Q3-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

22:00 USA: General Motors, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:06 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 01/22

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/22

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:30 CHE: Einzelhandelsumsätze 12/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/22

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digital: Konferenz Wirtschaftsforum der SPD zur Reform der Europäischen Fiskalregeln, Berlin

10:00 DEU: GLS Bank, Hybride Bilanzpressekonferenz, Berlin

10:00 DEU: Digitale Jahresauftakt-Pk der staatlichen Förderbank KfW

10:30 DEU: Präsentation des ICE 3neo der Deutschen Bahn

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk (online)

EUR: S&P Health Care Ratings Outlook for the Health Care Industry in 2022

HINWEIS

CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 02. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Novartis, Jahreszahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert) (10.45 h Call)

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Salzgitter, "Strategy Day"

13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen

13:30 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

FIN: Kone, Q4-Zahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: The Allstate, Q4-Zahlen

USA: Spotify, Q4-Zahlen

USA: AmerisourceBergen, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 01/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 12/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV): Konjunkturprognose 2022 der Sparkassen-Finanzgruppe

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Gaspreisen in Polen (Kommission / Gazprom)

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu überhöhten Gaspreisen durch Gazprom auf mittel- und osteuropäischen Gasmärkten (Gazprom)

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu LKW-Kartell (Scania u.a. / Kommission)

12:00 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Omikron, Inflation, Klima - Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik, München

AUT: Ölförderallianz Opec+ berät über Marktlage und Produktionspolitik, Wien

HINWEIS

CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 03. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen

06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (8.00 Analystencall, 10.00 Pressecall)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen (Call 8.45 h)

07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen (detailliert)

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (9.30 h Analystencall)

07:30 DEU: Hannover Rück, Ergebnis Vertragserneuerungsrunde

07:30 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Nintendo, Q3-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Jahreszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q4-Zahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 12/21 und Gesamtjahr 2021

11:00 DEU: Schaltbau Holding, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 DEU: ING Deutschland, Bilanz-Pk

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen

22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:30 USA: GoPro, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA, VdIK, KBA, Kfz-Neuzulassungen 01/22

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen

USA: Snap, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

07:00 RUS: PMI Dienste 01/22

09:15 ESP: PMI Dienste 01/22

09:45 ITA: PMI Dienste 01/22

09:50 FRA: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 01/22

10:30 GBT: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/21

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h PK mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste 01/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Entschädigung wegen Flugverspätung

FRA: Informelles Treffen der EU-Innenminister, Lille

HINWEIS

CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 04. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 JPN: Suzuki, 9Monatszahlen

07:00 NLD: TomTom, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q4-Zahlen

07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen

08:00 DEU: Hawesko, Jahreszahlen

10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Intesa Sanpaolo, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/22

EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Schweden, Lettland, EFSF, ESM

EUR: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Russland

EUR: Fitch Ratingergebnis Ukraine, Norwegen

SONSTIGE TERMINE

USA: Amazon-Mitarbeiter stimmen über Gewerkschaftsvertretung ab

CHN: Putin und Xi treffen sich zu Gipfel in Peking

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 07. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/21 (vorläufig)

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 01/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/21

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 02/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/21

SONSTIGE TERMINE

FRA: Informelles Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Straßburg

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 08. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: ams-Osram AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

08:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (12.00 h Hauptversammlung)

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Coty, Q2-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q1-Zahlen

USA: Lyft, Q4-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/21

14:30 USA: Handelsbilanz 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 09. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 NOR: Equinor, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (8.30 h Call)

07:00 DEU: Dic Asset, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen

08:00 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Robert Bosch, Jahreszahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Jahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q4-Umsatz

JPN: Toyota Motor, Q3-Zahlen

NOR: Storebrand, Jahreszahlen

USA: Yum! Brands, Q4-Zahlen

USA: CME Group, Q4-Zahlen

USA: Sonos, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 12/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/21 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 12/21

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/21

17:00 RUS: Verbraucherpreise 01/22

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) als Jahresauftakt, Berlin

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 10. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, vorläufige Jahreszahlen und Kapitalmarkttag

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Pressecall, 8.45 Analystencall, 10.00 h Hauptversammlung)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NLD: Telenet, Jahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Börse, Jahres-Pk (online)

12:00 DEU: Linde, Jahreszahlen (16.00 h Call)

12:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Twitter, Q4-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Beteilungs AG, Q1-Zahlen (detailliert)

DNK: Vestas, Jahreszahlen

FRA: Legrand, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Jahreszahlen

NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

NOR: Aker BP, Jahreszahlen

USA: Moody's, Q4-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 12/21

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 PRT: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 01/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 01/22

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt in mehreren Diesel-Verfahren: Sind die Schadenersatz-Ansprüche gegen VW verjährt?, Karlsruhe

10:30 DEU: BVI, Online-Pressekonferenz Entwicklung Fondsbranche 2021

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 11. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/22

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen

07:15 FRA: Rexel, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Metro, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SMA Solar, Kapitalmarkttag

NOR: Schibsted, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig)

08:00 GBR: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 12/21

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 12/21

08:00 TUR: Leistungsbilanz 12/21

08:00 TUR: Industrieproduktion 12/21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 01/22

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/22 (vorläufig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Dänemark

EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland, Türkei, Luxemburg

EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Ungarn

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi