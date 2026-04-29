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29.04.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 12. Mai
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MITTWOCH, DEN 29. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz
07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk)
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 Call)
07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Baader, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen
07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz
07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen
07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen
07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen
07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen
08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz
08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen
08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen
08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen
08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen
10:00 DEU: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung
10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung
10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung
11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung
12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung
12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen
12:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen
12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen
13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung
13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen
14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung
14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung
15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung
16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung
17:30 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz)
17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz
18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen
22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen
22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen
22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen
22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen
22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Nagarro, Geschäftsbericht
DEU: Einhell, Jahreszahlen
FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2025
10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26
10:00 EUR: Geldmenge M3
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26
14:30 USA: Baubeginne 3/26
14:30 USA: Handelsbilanz 3/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)
SONSTIGE TERMINE
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HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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DONNERSTAG, DEN 30. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q1-Zahlen
07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen
07:00 DEU: DHL, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 10.00 Analystenkonferenz))
07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen
07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen
07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen
07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen
07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen (detaillierte Jahreszahlen)
07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz
07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Volkswagen Group, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen
08:00 CHE: Glencore, Q1-Umsatz
08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz
08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q1-Zahlen
09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung
10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung
10:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Hauptversammlung
10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen
11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung
11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung
11:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen
12:00 GBR: Rolls-Royce, Hauptversammlung
12:00 USA: Cigna, Q1-Zahlen
12:00 USA: International Paper, Q1-Zahlen
12:00 USA: Southern Company, Q1-Zahlen
12:30 INT: Royal Caribbean Cruises, Q1-Zahlen
12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen
12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen
12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen
12:45 USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen
12:45 USA: Hershey, Q1-Zahlen
13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen
13:00 USA: Conocophillips, Q1-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen
13:15 USA: Baxter International, Q1-Zahlen
13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen
14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung
15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung
17:45 BEL: Umicore, Q1-Umsatz
18:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz
22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen
22:00 USA: Sandisk, Q3-Zahlen
22:00 USA: Stryker, Q1-Zahlen
22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 3/26
03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 4/26
03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
07:30 FRA: Konsumausgaben 3/26
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 3/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26
09:00 SPA: BIP Q1/26
09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 4/26
10:00 DEU: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 ITA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk)
14:30 USA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Konsumausgaben 3/26
14:30 USA: Private Einkommen 3/26
14:30 USA: PCE-Preisindex 3/26
15:45 USA: Chicago-PMI 4/26
16:00 USA: Frühindikator 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Zweiter Tag der Nationalen Maritimen Konferenz 2026
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FREITAG, DEN 1. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz
08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen
12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen
12:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen
12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen
USA: KfZ-Absatz
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26
10:30 GBR: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26
10:30 GBR: Geldmenge M4
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM-Index 4/26
HINWEIS
AUT, BEL, CHE, CHN, DNK, DEU, ESP, FIN, FRA, HGK, ITA, KOR, LUX, NLD, NOR, PRT, SWE, SG: Feiertag, Börsen geschlossen
USA: Börse geöffnet
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MONTAG, DEN 4. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen
10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank
15:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung
16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung
22:00 CHE: Transocean, Q1-Zahlen
22:00 USA: Palantir, Q1-Zahlen
22:00 USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 5/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (2. Veröffentlichung)
TERMINE SONSTIGES
DEU: Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende (bis 06.05.)
DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (bis 05.05.)
EUR: Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten
EUR: Treffen der Euro-Gruppe
HINWEIS
GBR / CHN / JPN: Feiertag, Börsen geschlossen
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DIENSTAG, DEN 5. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (14.00 Call)
07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen
07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen
07:15 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz
07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)
08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Q1-Umsatz
10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung
10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung
10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung
10:30 DEU: Nordex, Hauptversammlung
11:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung
12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen
13:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen
14:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung
15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
15:00 USA: American Express, Hauptversammlung
16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung
17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz
18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen
22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen
22:00 CHE: Alcon, Q1-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen
USA: Cummins, Q1-Zahlen
USA: Fiserv, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
AUS: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 NOR: Industrieproduktion 3/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Handelsbilanz 3/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Index Dienste 4/26
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin
DEU: Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
DEU: Konferenz «GDV Insurance Summit» zur Zukunft von Sicherheit, Resilienz und Verantwortung, u.a. mit Bundesjustizministerin Hubig (SPD) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin
09:30 DEU: EHI Payment Kongress 2026 - Veranstaltung zu Zahlweise im deutschen Einzelhandel, Bonn
Bargeld, Karte oder Online-Dienste - aktuelle Branchentrends für den stationären und den Online-Handel werden vorgestellt. U.a. mit Experten von Douglas, Rossmann, Otto, Zalando und weiteren.
11:00 DEU: Fairtrade Deutschland, Online-Jahres-Pk, Köln
13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Gesamtverbandes der Versicherer u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlin
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
PHL: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
HINWEIS
CHN/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
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MITTWOCH, DEN 6. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen
06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 13.30 Analystenkonferenz)
06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen
07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 Telefonkonferenz)
07:00 DEU: TeamBank, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz
07:00 FRA: Scor, Q1-Zahlen
07:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz
07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen
07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 Analysten und Pressekonferenz)
07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Vestas, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen
07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Diageo, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz
09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung
09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung
10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung
10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung
10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung
10:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung
10:00 ITA: Eni, Hauptversammlung
10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung
12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung
12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen
13:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen
13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen
13:00 USA: New York Times, Q1-Zahlen
15:30 GBR: GSK, Hauptversammlung
22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen
22:04 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen
22:30 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen
23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg
ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen
PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen
USA: Fortinet, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 4/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 3/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 3/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/26
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Abschluss Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin
DEU: 3. Tennet Netz-Gipfel, Brunsbüttel
U.a. mit Christian Sewing (Vorstandschef der Deutschen Bank), Markus Krebber (RWE-Vorstandschef) und Tim Oliver Holt (Siemens Energy-Vorstandsmitglied) und Luisa Neubauer (Klimaaktivistin)
Thematisch geht es um die Zukunft des deutschen Energiesystems, die Finanzierung der Energiewende und den aktuellen Stand des Netzausbaus bei Tennet.
DEU: Abschluss Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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DONNERSTAG, DEN 7. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Aumovio, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: GFT, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen
07:00 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen
07:00 BEL: Argenx, Q1-Zahlen
07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Kleppiere, Q1-Umsatz
07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen
07:15 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (9.00 Call)
07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen
07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (13.00 Call)
07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q1-Zahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Umsatz
08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q1-Zahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung
10:00 DEU: MTU, Hauptversammlung
10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung
10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung
10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung
10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover
10:30 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk, Hamburg
10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung
10:30 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung
11:00 DEU: Gasag, Jahres-Pk, Berlin
11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung
11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk (digital), Künzelsau
12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung
12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung
12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung
13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung
13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen
14:00 USA: UPS, Hauptversammlung
15:00 FRA: Schneider Electric, Hauptversammlung
15:00 USA: GE Healthcare, Hauptversammlung
17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q1-Zahlen
22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Vincorion, Q1-Zahlen
DEU: KfW, Q1-Zahlen
PRT: EDP, Q1-Zahlen
USA: Citigroup Inc, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 3/26
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 4/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 4/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/26
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 4/26
14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Bauinvestitionen 3/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: IHK-Tag zum Thema «Wie wird Wirtschaft(en) in Deutschland einfacher?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange, Karlsruhe
11:00 DEU: 76. Übersee-Tag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg
PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
Fortsetzung und Abschluss 3. Tennet Netz-Gipfel
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FREITAG, DEN 8. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 JPN: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie
06:25 JPN: Toyota, Jahreszahlen
06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.45 Pk)
07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen (11.00 Call)
07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Lonza, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen
07:45 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen
10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung
10:00 NLD: Philips, Hauptversammlung
11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung
11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung
12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung
13:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung
16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung
16:00 USA: AbbVie, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Handelsbilanz 3/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 3/26
08:00 FIN: Handelsbilanz 3/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Verbraucherpreise 4/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 3/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 3/26
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 4/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
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SAMSTAG, DEN 9. MAI
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 4/26
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MONTAG, DEN 11. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen
07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)
07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen
07:45 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen
14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung
14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Mosaic, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia
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DIENSTAG, DEN 12. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen
07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen
07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen
07:00 FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen
07:25 DEU: Medios, Q1-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen
07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Capital Market Day
07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung
10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung
10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung
10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung
10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung
10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung
10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung
10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung
10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung
10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung
13:00 CHE: Roche, Diagnose Day 2026
14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung
15:30 USA: 3M, Hauptversammlung
17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: De Longhi, Q1-Zahlen
USA: Boeing, Auslieferungen 4/26
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab)
08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 4/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 3/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Realeinkommen 4/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schadenersatz-Klage gegen Lkw-Kartell, Karlsruhe
10:00 DEU: Konjunktur-Pk der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit Vorstellung des «Weißbier-Index» für das Frühjahr 2026, München
10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Jahres-Pk Dussmann Group, Berlin
14:00 DEU: Bilanz-Pk Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank), Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
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Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.