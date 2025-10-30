|
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 12. November 2025
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)
05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz)
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen
08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
14:00 USA: Alcoa, Investor Day
17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz
18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: SIG Group, Investor Day
CHN: BYD, Q3-Zahlen
USA: Comcast, Q3-Zahlen
USA: Hershey, Q3-Zahlen
USA: ResMed, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25
07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25
07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 9/25
09:00 AUT: BIP Q3/25
09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 (vorläufig)
10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25
12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)
SONSTIGE TERMINE
03:00 CHN: US-Präsident Trump trifft Chinas Präsidenten Xi am Rande des Wirtschaftsgipfels Apec
09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M.
Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München
09:30 LUX: EuGH-Urteil zu nicht angegebenen Verzugszinsen beim Autokauf
09:30 IRL: Pk Airport Weeze und Ryanair zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr und Ryanairs Winterflugplan 2025/26
Dabei sind Ryanair-Pressechef Marcel Pouchain Meyer und Sebastian Papst, Geschäftsführer Airport Weeze.
10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt
DEU: Zweiter Tag der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern
+ 13.00 Uhr Pk u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und dem Vorsitzenden der Konferenz, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen
JPN: Japan Mobility Show, Tokio
TUR: Fortsetzung Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Türkei - Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan
UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand
Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen.
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 31. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 12.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
FRA: Scor, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 3. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen
07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25
12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen»
+ Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider
13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff
Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?
HINWEIS
JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day)
08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
AUT: AT&S, Q2-Zahlen
CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
USA: Eaton, Q3-Zahlen
USA: American International Group, Q3-Zahlen
USA: The Mosaic, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.00 Uhr Telefonkonferenz)
07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Uhr Pressekonferenz)
07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz
10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen
10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 Uhr Analystencall)
13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen
USA: Bank of America (Investor Day)
USA: Fortinet, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
02:45 CHN: PMI Dienste 10/25
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25
15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe
14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferen, 10.30 Uhr Pk)
07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz)
07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen
07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day
08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Legrand, Q3-Zahlen
NLD: Euronext, Q3-Zahlen
USA: Hyatt, Q3-Zahlen
USA: Cummins, Q3-Zahlen
USA: Sandisk, Q1-Zahlen
USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe
10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu
11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.
BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
+ Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt
+ voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)
GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25)
In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 7. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg
ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.
BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 10. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)
08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25
08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25
09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25
10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25
SONSTIGE TERMINE
BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen
07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen
07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht
09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day
09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen
13:00 NLD: Adyen, Investor Day
13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day
17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25
19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day
22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Biontech, Research and Development Day
DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN. BoJ Leistungsbilanz 9/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München
17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: RWE Q3-Zahlen, Essen
07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Eon Q3-Zahlen, Essen
07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung
15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day
18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen
ITA: De Longhi, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25
00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover
DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin
09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München
11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
++ 19.00 Uhr Pressekonferenz
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
---------------------------------------------------------------------------------------
°
