WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 13. Februar 2026
MONTAG, DEN 2. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
13:00 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen
22:05 USA: Palantir, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Gea Group, Pre-Close Call
NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/25 und Jahr 2025
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) mit HDE-Präsident Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth
DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied)
Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme.
+ 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz
BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel
18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast
Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.
19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt
Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.
DEU: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf
DIENSTAG, DEN 3. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen
07:00 DEU: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen
07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen
08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen
08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen
08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen
09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz
12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen
12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen
13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q4-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen
22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen
22:15 USA: Prudential Financial, Q4-Zahlen
23:00 USA: Teradyne, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung
USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
USA: Eaton, Q4-Zahlen
USA: Pkw-Absatz 1/26
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 12/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Erste Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie, Hannover
CYP: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten, Lefkosia
MITTWOCH, DEN 4. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen
07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen
07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen
07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen
07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen
07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall)
07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen
07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen
07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen
08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz
08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen
08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M.
10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung
11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen
12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen
12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen
13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen
13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen
13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen
14:30 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, außerordentliche Hauptversammlung
22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen
22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen
22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen
22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen
22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM-Services Index 1/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin
09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall
10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart
11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg
13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München
U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges
DONNERSTAG, DEN 5. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen
07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung)
07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen
07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen
07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen
07:00 SWE: Volvo Car, Jahreszahlen
07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen
07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen
07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2026
08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen
08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen
08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen
10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz)
12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen
12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen
12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen
14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call
15:00 DEU: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen
18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz
22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen
22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen
22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen
USA: KKR & Co, Q4-Zahlen
USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen
USA: Fortinet, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25
08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg
CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia
FREITAG, DEN 6. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen
07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen
07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen
12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen
12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25 Und Jahr 2025
08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.
CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia
MONTAG, DEN 9. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen
18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025
USA: Loews, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
08:00 NOR: BIP Q4/25
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen
Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.
DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
DIENSTAG, DEN 10. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen
06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen
07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung (11.00 Uhr)
07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)
07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen
08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen
08:00 GBR: BP, Jahreszahlen
08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen
11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen
13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen
13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen
14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen
18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen
22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen
USA: Hasbro, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26
00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25
08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26
09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25
16:00 USA: Lagerbestände 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg
DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen
MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen
06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)
07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall)
07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen
07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen
07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen
07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen
07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen
13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)
17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen
17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen
ITA: Banca Generali, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Realeinkommen 1/26
16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24
07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung
07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten)
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk)
07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)
07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen
07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen
07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen
08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen
08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen
09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung
11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung
12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen
17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen
22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen
USA: FedEx, Investor Day
USA: PG&E, Q4-Zahlen
USA: Baxter International, Q4-Zahlen
USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
USA: Applied Materials, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25
11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart
11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven
18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München
BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel
BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia
FREITAG, DEN 13. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen
07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen
12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25
08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)
08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)
11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25
14:00 POL: Handelsbilanz 12/25
SONSTIGE TERMINE
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia
