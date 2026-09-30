30.09.2026 06:04:38

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Oktober

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MITTWOCH, DEN 30. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day

22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen

DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)

FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

FRA: L'Oréal, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)

USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26

03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmanagerindex Dienste und Industrie 9/26

03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26

08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)

14:30 USA: Handelsbilanz 8/26

14:30 USA: Konsumausgaben 8/26

14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26

14:30 USA: Private Einkommen 8/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI

SONSTIGE TERMINE

DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.)

DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

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DONNERSTAG, DEN 1. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:15 DEU: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen

22:00 USA: Nike, Q1-Zahlen

CHE: Sika AG, Investor Day

DEU: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM)

GBR: Accenture, Q4-Zahlen

SWE: SKF, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan-Bericht

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 8/26

16:00 USA: ISM-Index 9/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon Prime

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FREITAG, DEN 2. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

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MONTAG, DEN 5. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26

AUT: Andritz, Kapitalmarkttag

DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag

DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26

FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität

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DIENSTAG, DEN 6. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Marvell, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26

09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14.30 USA: Handelsbilanz 8/26

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus

19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft

DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)

DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)

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MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag

DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag

NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26

13:00 USA: MBA Hypothkenanträge

20:00 USA: Fed, Sitzungsprotokoll

21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26

SONSTIGE TERMINE

16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand

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DONNERSTAG, DEN 8. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

TWN: TSMC, Umsatz 9/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung)

16:00 USA: Großhandel, Umsatz

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung

13:00 DEU: Tag der Markenwirtschaft

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

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FREITAG, DEN 9. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Delta Air Lines, Q3/26

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26

16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Finanzminister

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MONTAG, DEN 12. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pre-Close-Call Q3

FRA: L'Loreal, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Handelsbilanz 8/26

07:00 SPA: Handelsbilanz 8/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: OLG Hamm verkündet Urteil zu Musterfeststellungsklage zu Preiserhöhungen bei Fernwärme durch Eon

11:45 SWE: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel.

14:00 DEU: Pressetermin und Baustellenbegehung Bauprojekt «Neubausprint RR43» mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

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DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26

10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen

12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

CHE: Lonza, Kapitalmarkttag

USA: Applied Materials, Investorentag

USA: Workday, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26

01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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