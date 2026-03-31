WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. April

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MITTWOCH, DEN 1. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026

10:00 DEU: Amprion, Online-Pk zu den Jahreszahlen

10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026

17:45 DEU: Continental, Pre-Close Call Q1

19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung

USA: Pkw-Absatz 3/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute, Pk zum Frühjahrsgutachten

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26

16:30 USA: EIA, Ölbericht

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26

SONSTIGE TERMINE

CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking

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DONNERSTAG, DEN 2. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 LUX: SES, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26

10:00 EUR: EZB Monatsbericht

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26

14:30 USA: Handelsbilanz 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen»

Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.

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FREITAG, DEN 3. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet

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MONTAG, DEN 6. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: ISM Services 3/26

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

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DIENSTAG, DEN 7. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 DEU: Sentix-Index 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26

SONSTIGE TERMINE

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MITTWOCH, DEN 8. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Evotec, Geschäftsbericht

08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen

15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: FedEx, Freight Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll

SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit - Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

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DONNERSTAG, DEN 9. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 10. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux

09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26

14:30 USA: Realeinkommen 3/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)

18:00 RUS: BIP Jahr 2025

18:00 RUS: BIP Q4/25

18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26

SONSTIGE TERMINE

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MONTAG, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden

13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26

14:00 POL: Handelsbilanz 2/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen»

+ 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt

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DIENSTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26

06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg

17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin

CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

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