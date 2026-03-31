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31.03.2026 17:35:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. April
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MITTWOCH, DEN 1. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026
10:00 DEU: Amprion, Online-Pk zu den Jahreszahlen
10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026
17:45 DEU: Continental, Pre-Close Call Q1
19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
USA: Pkw-Absatz 3/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q1/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute, Pk zum Frühjahrsgutachten
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
16:30 USA: EIA, Ölbericht
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking
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DONNERSTAG, DEN 2. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
10:30 LUX: SES, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26
10:00 EUR: EZB Monatsbericht
11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26
14:30 USA: Handelsbilanz 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen»
Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.
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FREITAG, DEN 3. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
Feiertag "Karfreitag"
AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen
Börsen Japan, Russland, China geöffnet
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MONTAG, DEN 6. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
16:00 USA: ISM Services 3/26
HINWEIS
Feiertag "Ostermontag"
AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen
Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet
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DIENSTAG, DEN 7. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 DEU: Sentix-Index 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26
SONSTIGE TERMINE
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MITTWOCH, DEN 8. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Evotec, Geschäftsbericht
08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
USA: FedEx, Freight Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll
SONSTIGE TERMINE
18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover
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DONNERSTAG, DEN 9. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
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FREITAG, DEN 10. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux
09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26
14:30 USA: Realeinkommen 3/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)
18:00 RUS: BIP Jahr 2025
18:00 RUS: BIP Q4/25
18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 13. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden
13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung
13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen
22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26
14:00 POL: Handelsbilanz 2/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen»
+ 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)
18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt
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DIENSTAG, DEN 14. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference
10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung
14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung
14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung
18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 3/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26
06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg
17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin
CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf
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