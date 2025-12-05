WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 18. Dezember 2025

^

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 5. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 9/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25

11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q3/25

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab)

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25

EUR: S&P Rating Deutschland

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 8. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (10.30 Uhr Call)

07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen (9.30 Uhr Bilanz-Pk)

GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/25

CHN: Im- und Exporte 11/25

00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg

13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 9. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Uhr Bilanz-Pk, 12.30 Uhr Analystenkonferenz, Essen)

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25

18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung

22:30 USA: GE Vernova, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Home Depot (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Arbeitskosentenindex Q3/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25

15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn

11:15 DEU: DIW 100 Lecture mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin

14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin

18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 10. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.

13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day

14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day

22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25

20:00 USA: Fed Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen, Karlsruhe

10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München

18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf

Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zum Verbrenner-Aus vor, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Paket für eine umweltfreundliche Industrie vor, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel

CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 11. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre

09:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz

10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

15:00 DEU: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen

15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day

FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day

CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable

INT: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen

USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25

10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose

11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 12. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: BIP 10/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau

09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»

BEL: Treffen der EU-Finanzminister

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 15. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25

08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25

14:30 USA: Empire State Index 12/25

16:00 USA: NAHB-Index 12/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden

BEL: Treffen der EU-Außenminister

BEL: Treffen der EU-Minister für Energie

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 16. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHEN

17:00 USA: Cisco Syste, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»

EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor

FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland

BEL: Treffen der EU-Umweltminister

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen

USA: General Mills, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Douglas, Jahreszahlen

DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen

GBR: Accenture, Q1-Zahlen

USA: Nike, Q2-Zahlen

USA: FedEx, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Industrieproduktion 11/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Bauproduktion 10/25

13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde )

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025

SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel , Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

