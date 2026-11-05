WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 18. November

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DONNERSTAG, DEN 5. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen

06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen

06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: DHL , Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call)

07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen

07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai

Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben.

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26

08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/26

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)

16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin

09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.

10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe

11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.

13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart

LUX: EuGH urteilt zur Haftung von Händlern für Werbung für Kosmetikprodukte

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FREITAG, DEN 6. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz)

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr)

14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Moderna, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

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MONTAG, DEN 9. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen

07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26

06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Marseille

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

HINWEIS

SGP: Feiertag, Börse geschlossen

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DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Telefoncall)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr)

07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q2-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz

12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day

22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 10/26

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26

00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26

14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26

14:30 USA: Realeinkommen 10/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M.

DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin

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MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Einhell, Q3-Zahlen

09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen

11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich)

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe

LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga

TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26

07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (8.30 Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement

07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall)

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk)

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen

11:00 ESP: ACS, 9Monatszahlen und Capital Markets Day

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

16:30 USA: Kraft Hein, Investor Day

17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Brenntag, Capital Markets Day

NLD: DocMorris , Capital Markets Day

USA: Moderna, Analyst Day

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26

08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: BIP 9/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

DEU: Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel

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FREITAG, DEN 13. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26

08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab)

08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26

08:30 CHE: Importpreise 10/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab)

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26

10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26

11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab)

14:00 POL: Handelsbilanz 9/26

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26

17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen

09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M.

09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M.

DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal

IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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MONTAG, DEN 16. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz

USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26

14:30 USA: Empire State Index 11/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel

PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER

??TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026"

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day

17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26

15:15 USA: Industrieproduktion 10/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26

16:00 USA: Lagerbestände 9/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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MITTWOCH, DEN 18. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day

CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026

ITA: Generali Group, Investor Day

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

USA: Target, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M.

15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin

18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin

DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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