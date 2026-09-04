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04.09.2026 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 18. September
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MONTAG, DEN 7. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
14:15 CHE: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 7/26
08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26
11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag
14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag
16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
18:00 USA: Nike, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 8/26
01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Haushaltswoche
+ Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft
10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung
DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg
DEU: Automechanika 2026, Frankfurt
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten
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MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen
10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung
19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte
21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung
10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt
11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»
DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache
+ Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor
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DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update
10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung)
22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Macy's, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)
16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin
11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin
17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin
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FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26
07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26
14:30 USA: Realeinkommen 8/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26
18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
+ Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027
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MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26
14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon»
Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen.
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien
USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause
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DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26
04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26
11:00 DEU: ZEW-Index 9/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)
14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber
11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand»
13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU
DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.)
DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte
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MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner
USA: Salesforce, Investor Day
USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26
14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:00 USA: Lagerbestände 7/26
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»
10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen
13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)
17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»
DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung
DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)
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DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen
10:00 AUT: Kontro, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030
15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London
17:00 USA: Intuit, Investor Day
DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag
DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag
NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 (2. Schätzung)
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Hausverkäufe 8/26
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange
10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten
10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe
12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)
14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)
DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»
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FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26
10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26
11:00 EUR: Bauproduktion 7/26
15:15 USA: Industrieproduktion 8/26
16:00 USA: Frühindikator 8/26
JPN: Notenbank-Entscheidung
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026
10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)
EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten
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