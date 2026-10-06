06.10.2026 06:04:38

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 19. Oktober

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DIENSTAG, DEN 6. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Marvell, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26

09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14.30 USA: Handelsbilanz 8/26

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus

19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft

DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)

DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)

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MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag

NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26

13:00 USA: MBA Hypothkenanträge

20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll

21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26

SONSTIGE TERMINE

16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand

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DONNERSTAG, DEN 8. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

TWN: TSMC, Umsatz 9/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung)

16:00 USA: Großhandel, Umsatz

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung

13:00 DEU: Tag der Markenwirtschaft

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

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FREITAG, DEN 9. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26

16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Finanzminister

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MONTAG, DEN 12. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pre-Close-Call Q3

FRA: L'Oreal, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Handelsbilanz 8/26

07:00 SPA: Handelsbilanz 8/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: OLG Hamm verkündet Urteil zu Musterfeststellungsklage zu Preiserhöhungen bei Fernwärme durch Eon

11:45 SWE: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel.

14:00 DEU: Pressetermin und Baustellenbegehung Bauprojekt «Neubausprint RR43» mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

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DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26

10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen

12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

CHE: Lonza, Kapitalmarkttag

USA: Applied Materials, Investorentag

USA: Workday, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26

01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung

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MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid

12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

USA: Accenture, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26

03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26

20:00 USA: Fed-Beige-Book

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium

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DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz

07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht

10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk

13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)

08:00 GBR: BIP 8/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26

16:00 USA: Lagerbestände 8/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim

11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)

12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte

GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London

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FREITAG, DEN 16. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

INA: Reliance Industrie, Q2/27

USA: CSX, Q3/26

USA: Interactive Brokers, Q3/26

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26

15:15 USA: Industrieproduktion 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens

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MONTAG, DEN 19. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen

23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1/27

CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Jefferies, Investorentag

USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26

04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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